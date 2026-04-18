Μαζί στο πέταλο οι φίλοι του Ηρακλή και της Ράγιο Βαγιεκάνο (pic)

Οι φίλοι του Ηρακλή δεν είναι μόνοι τους στο πέταλο για το ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ (18/4, 18:15).

Μαζί με τους οργανωμένους του Ηρακλή βρίσκονται και οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο, οι οποίοι διατηρούν πολύ καλές σχέσεις με τους «κυανόλευκους» εδώ και αρκετά χρόνια.

Οι φίλοι της Ράγιο έδωσαν το παρών στον προημιτελικό του Conference League στην Αθήνα κόντρα στην ΑΕΚ και δεν έχασαν την ευκαιρία να παραβρεθούν και σε ματς του «αδελφοποιημένου» Ηρακλή.

Έτσι, το πέταλο των οπαδών του Ηρακλή έχει και… κόκκινο χρώμα σήμερα φιλοξενώντας τους αντίστοιχους της Ράγιο Βαγιεκάνο σε μια ξεχωριστή εικόνα στο κατάμεστο Ιβανώφειο.