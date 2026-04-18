Μήνυμα και κάλεσμα του Πανιωνίου ενόψει ΑΕΚ: «Έχουμε τελικό, να είσαι εκεί» (vid)

Η KAE Πανιώνιος έστειλε μήνυμα στον κόσμο της ομάδας απευθύνοντας κάλεσμα ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με την ΑΕΚ (19/4, 16:00).

Ένας - ένας οι παίκτες των κυανέρυθρων στέλνουν το μήνυμα στον κόσμο για να ενισχύσει την ομάδα και να την στηρίξει για να πάρει τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ, που θα φέρει τον Πανιώνιο πιο κοντά στην παραμονή.

Δείτε το σχετικό βίντεο και τις οδηγίες της ΚΑΕ Πανιώνιος προς τους φιλάθλους:

«Με αφορμή τον εντός έδρας αγώνα της Κ.Α.Ε. Πανιώνιος Cosmorama Travel απέναντι στην Α.Ε.Κ., ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 και ώρα 16:00 στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας, στο πλαίσιο της Stoiximan GBL και αποτελεί την τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση της κανονικής περιόδου, η Διοίκηση της Κ.Α.Ε. ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τα ακόλουθα:

Η Κ.Α.Ε. Πανιώνιος Cosmorama Travel προσβλέπει στη συνεργασία όλων, ώστε η διεξαγωγή της αναμέτρησης να πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας, ευταξίας και σεβασμού προς τις αρχές του αθλητικού ιδεώδους.

Κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων αστυνομικών αρχών, απαγορεύεται η μετακίνηση φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας, καθώς και η διάθεση εισιτηρίων σε αυτούς.

Οι θύρες του γηπέδου και τα εκδοτήρια του Δ.Α.Κ. Γλυφάδας θα τεθούν σε λειτουργία την Κυριακή (19/4) και ώρα 14:00.

Οι φίλαθλοι που δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο καλούνται να προσέλθουν εγκαίρως, προς αποφυγή συνωστισμού και προς διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης εισόδου στις εγκαταστάσεις.

Η παρουσία των φιλάθλων εντός της αθλητικής εγκατάστασης οφείλει να διέπεται από κόσμια συμπεριφορά, πλήρη συμμόρφωση προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και σεβασμό προς τις αρχές και τις αξίες του Συλλόγου.

Επισημαίνεται ότι οι κανονισμοί διεξαγωγής των αγώνων έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και η απαρέγκλιτη τήρησή τους συνιστά υποχρέωση όλων των παρευρισκομένων.

Η Κ.Α.Ε. καλεί το φίλαθλο κοινό να απέχει από πράξεις ή συμπεριφορές που ενδέχεται να επιφέρουν πειθαρχικές κυρώσεις ή να θίξουν το κύρος της ομάδας και του Συλλόγου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αποφυγή χρήσης υβριστικών, προσβλητικών ή απαξιωτικών εκφράσεων, ιδίως όταν αυτές στρέφονται κατά φυσικών προσώπων, όπως επίσης θεσμών και εθνικών συμβόλων, δεδομένου ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις στις περιπτώσεις αυτές είναι ιδιαιτέρως αυστηρές και άμεσα επιβαρυντικές για την ομάδα.

Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται ότι, λόγω της ιδιότητας της υποτροπής, οποιαδήποτε παρέκκλιση συνεπάγεται τον άμεσο και σοβαρό κίνδυνο επιβολής κυρώσεων, οι οποίες μετακυλίονται και εκτελούνται υποχρεωτικώς κατά την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ρητώς επισημαίνεται ότι οι φίλαθλοι υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης, το προσωπικό ασφαλείας διατηρεί το δικαίωμα άμεσης παρέμβασης και αποκατάστασης της τάξης.

Αναφορικά με τις θέσεις court seats, θα ισχύσουν οι ειδικές οδηγίες σύμφωνα με τον κανονισμό του πρωταθλήματος, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν στους κατόχους και θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπεται η παραμονή σε όρθια θέση ούτε η άσκοπη μετακίνηση κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν ταυτοποίησης μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Υπενθυμίζεται ότι η κατοχή της προβλεπόμενης πιστοποίησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση εισόδου και η μη συμμόρφωση συνεπάγεται αδυναμία πρόσβασης στην εγκατάσταση.

Με υπευθυνότητα, πειθαρχία και προσήλωση στους κανόνες, στηρίζουμε την ομάδα μας και διασφαλίζουμε τις προϋποθέσεις για την αγωνιστική της ενίσχυση.

Η συνεπής και υπεύθυνη παρουσία των φιλάθλων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία και την αγωνιστική πορεία της ομάδας.

Ο Πανιώνιος Cosmorama Travel, με σεβασμό στην ιστορία και την ταυτότητά του, συνεχίζει την προσπάθειά του και προσβλέπει στη συνδρομή όλων για την προστασία και την ενίσχυση του Συλλόγου».