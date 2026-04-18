Euroleague: MVP της 38ης αγωνιστικής ο τρομερός Ράιτ

Ο Μόουζες Ράιτ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 38ης αγωνιστικής της Euroleague.

O Aμερικανός σέντερ ήταν ασταμάτητος στην αναμέτρηση της Ζαλγκίρις κόντρα στην Παρί με 16 πόντους (6/7 δίποντα, 4/6 βολές) και 18 ριμπάουντ, κάνοντας μάλιστα το τρίτο πιο γρήγορο double-double στην ιστορία της Euroleague.

Ο Ράιτ είχε ακόμα 3 τάπες, 3 κλεψίματα και 8 κερδισμένα φάουλ, μαζεύοντας 43 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, που του έδωσαν το βραβείο του ΜVP της τελευταίας αγωνιστικής.