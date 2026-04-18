Το... έκανε και αυτό η Euroleague: Τρία παιχνίδια των πλέι οφ την ίδια μέρα, πιθανό να «πέσουν» ταυτόχρονα τα ματς Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Ο προγραμματισμός από τη διοργανώτρια αρχή παραμένει μη ενδεδειγμένος, κάνοντας κακό στο ίδιο το προϊόν.
Όπως έγινε γνωστό, λοιπόν, τόσο στην 1η όσο και στη 2η αγωνιστική των πλέι οφ, η σειρά του Ολυμπιακού, η σειρά της Βαλένθια (πιθανότατα κόντρα στο «τριφύλλι» και το Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις θα γίνουν την ίδια μέρα.
Συγκεκριμένα, τα πρώτα παιχνίδια θα αρχίσουν την Τρίτη 28 Απριλίου, με τα Game 2 να γίνονται την Πέμπτη, 30/4.
Αντιθέτως, η σειρά Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ θα «παίζει» μόνη της την Τετάρτη (29/4) και την Παρασκευή (1/5).
Αναλυτικά:
Game 1
Τρίτη 28 Απριλίου
20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
21:00 Ολυμπιακός - 8ος
21:45 Βαλένθια - 7ος
Τετάρτη 29 Απριλίου
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Game 2
Πέμπτη 30 Απριλίου
20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
21:00 Ολυμπιακός - 8ος
21:45 Βαλένθια - 7ος
Παρασκευή 1 Μαΐου
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ