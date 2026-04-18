Το... έκανε και αυτό η Euroleague: Τρία παιχνίδια των πλέι οφ την ίδια μέρα, πιθανό να «πέσουν» ταυτόχρονα τα ματς Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Το timing... δεν είναι το παν όπως φαίνεται στις ημερομηνίες και τις ώρες των πλέι οφ, που ανακοινώθηκαν από την Euroleague: Τρία ζευγάρια θα αγωνιστούν την ίδια μέρα και με κοντινές ώρες, ενώ είναι πολύ πιθανό τα ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού να διεξάγονται... σχεδόν ταυτόχρονα.

Ο προγραμματισμός από τη διοργανώτρια αρχή παραμένει μη ενδεδειγμένος, κάνοντας κακό στο ίδιο το προϊόν.

Όπως έγινε γνωστό, λοιπόν, τόσο στην 1η όσο και στη 2η αγωνιστική των πλέι οφ, η σειρά του Ολυμπιακού, η σειρά της Βαλένθια (πιθανότατα κόντρα στο «τριφύλλι» και το Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις θα γίνουν την ίδια μέρα.

Συγκεκριμένα, τα πρώτα παιχνίδια θα αρχίσουν την Τρίτη 28 Απριλίου, με τα Game 2 να γίνονται την Πέμπτη, 30/4.

Αντιθέτως, η σειρά Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ θα «παίζει» μόνη της την Τετάρτη (29/4) και την Παρασκευή (1/5).

Αναλυτικά:

Game 1

Τρίτη 28 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις

21:00 Ολυμπιακός - 8ος

21:45 Βαλένθια - 7ος

Τετάρτη 29 Απριλίου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 2

Πέμπτη 30 Απριλίου

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις

21:00 Ολυμπιακός - 8ος

21:45 Βαλένθια - 7ος

Παρασκευή 1 Μαΐου

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ