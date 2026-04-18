Aντριδρούν οι οπαδοί της Ρεάλ: «Να διεξαχθούν με κόσμο τα ματς με τη Χάποελ»!

Οι οργανωμένοι οπαδοί της Ρέαλ, Berserkers, διαφωνούν με την πιθανότητα να παίξουν οι Μαδριλένοι τα εντός έδρας ματς κόντρα στη Χάποελ κεκλεισμένων των θυρών και καλούν την ομάδα να λάβει μέτρα.

Yπενθυμίζουμε πως μέσα στη διάρκεια της κανονικής περίοδου στην Euroleague οι ισπανικές ομάδες -πλην της Βαλένθια- για λόγους ασφαλείας είχαν άδεια γήπεδα κόντρα στους ισραηλινούς συλλόγους, κάτι που στη φάση των πλέι οφ βρίσκει εντελώς αντίθετους τους οργανωμένους της Ρεάλ.

Οι οποίοι καλούν τους Μαδριλένους να προασπιστούν τα συμφέροντα της ομάδας και να έχουν κανονικά κόσμο στα εντός έδρας ματς με τη Χάποελ, που θα κρίνουν την πρόκριση στο Final Four.

Μάλιστα αρκετά ήταν τα σενάρια από ισπανικά Μέσα που ανέφεραν πως η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχασε το ματς με τη Μονακό για να πέσει πάνω στη Ρεάλ και να επωφεληθεί από το συγκεκριμένο μέτρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Έχουμε ήδη τον αντίπαλό μας στα προημιτελικά της Euroleague: την Χάποελ.

Ελπίζουμε ότι ο Σύλλογός μας θα υπερασπιστεί σθεναρά τα δικά του συμφέροντα και αυτά όλων των οπαδών της Μαδρίτης και θα πιέσει ώστε ο αγώνας να διεξαχθεί με θεατές. Είναι απαραίτητο να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια.

Απαιτούμε από την κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη να σταματήσει να παίζει πολιτικά και να μας αφήσει να απολαύσουμε τον αθλητισμό».