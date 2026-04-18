Λεμπρόν: Τον θέλουν Λέικερς, Ουόριορς, Κλίπερς και Καβαλίερς

Ο Λεμπρόν Τζέιμς φαίνεται να μην έχει αποφασίσει ακόμα αν θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν να παίζει μπάσκετ, αλλά οι επιλογές ήδη υπάρχουν.

Ο «βασιλιάς» το καλοκαίρι μένει ελεύθερος και καλείται να αποφασίσει αν το... last dance του ήταν τη φετινή περίοδο, ή θα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη.

Στην περίπτωση μάλιστα που επιλέξει να παίξει μπάσκετ για ακόμα μία χρονιά, ήδη οι ενδιαφερόμενοι έχουν πάρει θέση, με τους Λέικερς, τους Ουόριορς, τους Κλίπερς και τους Καβαλίερς να ερίζουν.

Η ομάδα του Λος Άντζελες θέλει να έχει χώρο στο salary cap για να προχωρήσει σε κινήσεις, αλλά δεν θα αφήσει έτσι τον Λεμπρόν, την ίδια στιγμή που Ουόριορς και Κλίπερς μπορούν να αντέξουν οικονομικά τον «βασιλιά».

Ενώ στο κόλπο είναι και οι Καβαλίερς -και για ψυχολογικούς λόγους- αφού ο Λεμπρόν θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα του Κλίβελαντ που ξεκίνησε.