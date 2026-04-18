NBA: Τα ζευγάρια και το πρόγραμμα του πρώτου γύρου στα playoffs της Ανατολής

Οι Ορλάντο Μάτζικ έγιναν η τελευταία ομάδα που συμπλήρωσε το παζλ των playoffs στην ανατολική περιφέρεια και πλέον η «μάχη» στο ΝΒΑ φουντώνει.

Οι Πίστονς που τερμάτισαν στην πρώτη θέση στην regular season θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Μάτζικ, έχοντας το πλεονέκτημα έδρας, ενώ οι Σέλτικς θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους με τους Σίξερς.

Οι σειρές είναι best of 7 κάτι που σημαίνει ότι η πρόκριση θα δοθεί σε όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις τέσσερις νίκες.

Aναλυτικά τα ζευγάρια στον πρώτο γύρο των playoffs

Ντιτρόιτ Πίστονς - Ορλάντο Μάτζικ

Μπόστον Σέλτικς - Φιλαδέλφεια 76ερς

Νιου Γιορκ Νικς - Ατλάντα Χοκς

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Τορόντο Ράπτορς

Το πλήρες πρόγραμμα του πρώτου γύρου

Game 1 Πίστονς-Μάτζικ (20/4, 1:30)

Game 2 Πίστονς-Μάτζικ (23/4, 2:00)

Game 3 Μάτζικ-Πίστονς (25/4, 20:00)

Game 4 Μάτζικ-Πίστονς (28/4, 2:00)

Game 5 Πίστονς-Μάτζικ (30/4, 2:00) *Αν χρειαστεί

Game 6 Μάτζικ-Πίστονς (2/5, 2:00) *Αν χρειαστεί

Game 7 Πίστονς-Μάτζικ (4/5, 2:00) *Αν χρειαστεί

Game 1 Σέλτικς-Σίξερς (19/4, 20:00)

Game 2 Σέλτικς-Σίξερς (22/4, 2:00)

Game 3 Σίξερς-Σέλτικς (25/4, 2:00)

Game 4 Σίξερς-Σέλτικς (27/4, 2:00)

Game 5 Σέλτικς-Σίξερς (29/4, 2:00) *Αν χρειαστεί

Game 6 Σίξερς-Σέλτικς (1/5, 2:00) *Αν χρειαστεί

Game 7 Σέλτικς-Σίξερς (3/5, 2:00) *Αν χρειαστεί

Game 1 Νικς-Χοκς (19/4, 1:00)

Game 2 Νικς-Χοκς (21/4, 3:00)

Game 3 Χοκς-Νικς (24/4, 2:00)

Game 4 Χοκς-Νικς (26/4, 1:00)

Game 5 Νικς-Χοκς (39/4, 2:00) *Αν χρειαστεί

Game 6 Χοκς-Νικς (1/5, 2:00) *Αν χρειαστεί

Game 7 Νικς-Χοκς (3/5, 2:00) *Αν χρειαστεί

Game 1 Καβαλίερς-Ράπτορς (18/4, 20:00)

Game 2 Καβαλίερς-Ράπτορς (21/4, 2:00)

Game 3 Ράπτορς-Καβαλίερς (24/4, 3:00)

Game 4 Ράπτορς-Καβαλίερς (26/4, 20:00)

Game 5 Καβαλίερς-Ράπτορς (30/4, 2:00) *Αν χρειαστεί

Game 6 Ράπτορς-Καβαλίερς (2/5, 2:00) *Αν χρειαστεί

Game 7 Καβαλίερς-Ράπτορς (4/5, 2:00) *Αν χρειαστεί