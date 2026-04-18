ΝΒΑ: Προπονητής της χρονιάς ο Μπίκερσταφ

Ο προπονητής των Ντιτρόιτ Πίστονς, Τζέι Μπι Μπίκερσταφ, αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς από την Ένωση Προπονητών του NBA.

Ο 47χρονος Αμερικανός, που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας το καλοκαίρι του 2025, οδήγησε τους Πίστονς, έπειτα από χρόνια δυσκολιών, αρχικά στην επιστροφή τους στα πλέι οφ την περασμένη σεζόν και στη συνέχεια στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας στην κανονική περίοδο εφέτος, με ρεκόρ 60 νίκες και 22 ήττες, για πρώτη φορά από το 2007.

Ο Μπίκερσταφ διαδέχεται τον Κένι Άτκινσον, προπονητή των Κλίβελαντ Καβαλίερς. Οι Πίστονς αρχίζουν τις υποχρεώσεις τους στα πλέι οφ την Κυριακή, όπου θα αντιμετωπίσουν είτε τους Σάρλοτ Χόρνετς είτε τους Ορλάντο Μάτζικ, που αναμετρώνται σε αγώνα play in το βράδυ της Παρασκευής.

Τα ατομικά βραβεία του NBA, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του προπονητή της χρονιάς, θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια των πλέι οφ, με την ψηφοφορία των μελών των ΜΜΕ να ολοκληρώνεται την Παρασκευή.