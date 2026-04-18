Ρογκαβόπουλος στη Magic Euroleague: «Την Τρίτη θα έχουμε... πόλεμο - Δεν υπάρχει ομάδα που φοβόμαστε»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στη Magic Euroleague μετά τη νίκη επί της Εφές και στάθηκε στη συνέχεια και στο «πρέπει» που υπάρχει στον Παναθηναϊκό κόντρα στη Μονακό για να μπει στα playoffs.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ, ο οποίος έβαλε 24 πόντους πετυχαίνοντας ρεκόρ καριέρας, στην εκπομπή του SDNA και στους Γιώργο Ζάκκα και Γιάννη Κουβόπουλο.

«Δεν έχω κάνει πόστερ κάρφωμα ούτε σε... παιδική μπασκέτα» είπε αρχικά χαριτολογώντας για την εντυπωσιακή φάση που έβγαλε κόντρα στην Εφές και σήκωσε το ΟΑΚΑ στο... πόδι.

Και συνέχισε για το επόμενο βήμα που είναι η Μονακό στο play in: «Το θέμα τώρα είναι η Τρίτη και θα έχουμε... πόλεμο. Εδώ που το φέραμε πρέπει να μπούμε στα playoffs. Το επίπεδο που έχει, έστω και με 8-9 άτομα, είναι εξαιρετικό. Έχει σουτέρ, παίκτες στο 1-1, αθλητικούς ψηλούς. Πρέπει να κερδίσουμε και να περάσουμε. Δε μας αρμόζει αυτή η θέση και πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η κατάσταση, ο χρόνος δε γυρνάει πίσω».

Για το αν υπάρχει χρόνος για αλλαγές: «Πάντα υπάρχει χρόνος για προσαρμογές. Οχι για να αλλάξουμε πολλά, αλλά κάποιες λεπτομέρειες. Όλοι είναι συνειδητοποιημένοι και θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Δεν είναι θέμα πίεσης. Οταν παίζεις στον Παναθηναϊκό έτσι είναι. Η ομάδα αντέχει την πίεση, έχει τους χαρακτήρες και την ποιότητα σε όλα τα πόστα, παίκτες, προπονητές και σταφ. Οι περισσότεροι έχουν πετύχει σπουδαία πράγματα, υπάρχουν και φιλόδοξα παιδιά».

Για το τι πρέπει να κρατήσει στη συνέχεια η ομάδα: «Η διάθεση στην άμυνα, η επιθετικότητα, το σωστό διάβασμα, η αυτοπεποίθηση, η χημεία μας για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Αν θες να γίνεις ο καλύτερος θα παίξεις με τους καλύτερους και αν θες να είσαι στην κορυφή πρέπει να τους κερδίσεις. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που φοβόμαστε, χτίστηκε μια ομάδα το καλοκαίρι για να μη φοβάται κανέναν».

Για τη δική του απόδοση και τους εναλλακτικούς τρόπους για το σκοράρισμα: «Οι αντίπαλοι έρχονται πολύ κοντά μου στο σουτ. Πρέπει να βρω κι άλλους τρόπους να τελειώνω τις φάσεις για να μην είμαι πολύ προβλέψιμος. Δούλεψα τα σουτ μέσης απόστασης και τα floaters. Το δουλεύω πολύ το floater».