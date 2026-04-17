Η τελική κατάταξη της Ευρωλίγκας μετά το τέλος της regular season

Έτσι το Τριφύλλι, θα τεθεί αντιμέτωπο στο play in με την Μονακό, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν τον αντίπαλό τους στα playoffs όπου θα προκύψει μέσω του play in tournament.
Αναλυτικά η 38η αγωνιστική:
Πέμπτη 16/04
Βιλερμπάν-Φενέρμπαχτσε 76-81
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια 85-89
Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο 85-76
Παρτίζαν-Μπασκόνια 91-79
Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας 103-82
Παρασκευή 17/04
Ζάλγκιρις-Παρί 85-79
Μονακό-Χάποελ Τελ Αβίβ 105-85
Dubai BC-Βαλένθια 85-95
Παναθηναϊκός-Αναντολού Εφές 97-62
Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου 95-69
Η βαθμολογία: