Η τελική κατάταξη της Ευρωλίγκας μετά το τέλος της regular season

Μετά από 38 αγωνιστικές ολοκληρώθηκε η regular season της Ευρωλίγκας, με τον Ολυμπιακό να καταλαμβάνει την 1η θέση και τον Παναθηναϊκό την 2η.

Έτσι το Τριφύλλι, θα τεθεί αντιμέτωπο στο play in με την Μονακό, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν τον αντίπαλό τους στα playoffs όπου θα προκύψει μέσω του play in tournament.

Αναλυτικά η 38η αγωνιστική:



Πέμπτη 16/04



Βιλερμπάν-Φενέρμπαχτσε 76-81

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βίρτους Μπολόνια 85-89

Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο 85-76

Παρτίζαν-Μπασκόνια 91-79

Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας 103-82



Παρασκευή 17/04



Ζάλγκιρις-Παρί 85-79

Μονακό-Χάποελ Τελ Αβίβ 105-85

Dubai BC-Βαλένθια 85-95

Παναθηναϊκός-Αναντολού Εφές 97-62

Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου 95-69



Η βαθμολογία: