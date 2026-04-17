Σερέλης στη Magic Euroleague: «Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αύριο - Ολα διαφορετικά αν μπούμε στα playoffs»

Ο Χρήστος Σερέλης μίλησε στη Magic Euroleague μετά τη νίκη επί της Εφές, την 7η θέση και τη Μονακό που θα βρει ο Παναθηναϊκός στο play in.

Αναλυτικά όσα είπε στην εκπομπή του SDNA και στους Γιώργο Ζάκκα και Χρήστο Μπούκουρα:

«Αν κρατήσουμε αυτά που κάναμε στο παιχνίδι σήμερα για τη συνέχεια θα είναι παγίδα. Η Εφές δεν είχε κίνητρο, δεν ήταν σκληρή και μας βοήθησε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση. Ήμασταν συγκεντρωμένοι γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αύριο. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε ένταση και περιμένουμε πολύ πιο δύσκολα ματς στη συνέχεια. Πρέπει να έχουμε συνέπεια και σε άμυνες πολύ πιο συμπαγείς και πιο σκληρές.

Με την Μπαρτσελόνα κάναμε την καλύτερή μας εμφάνιση. Μας ταίριαζε πολύ σαν αντίπαλος. Με τη Μονακό πρέπει να είμαστε έξυπνοι, μέσα από την άμυνά μας να τρέξουμε για εύκολα καλάθια όπως κάναμε και σήμερα. Να έχουμε υπομονή στο 5-5 και να είμαστε σοβαροί για να πάρουμε την 7η θέση στα playoffs .

Αν είσαι μέσα στους τίτλους λίγοι θα θυμούνται τι έγινε στην κανονική περίοδο. Αν μας έλεγαν ότι θα ήμασταν στην 7η θέση στην αρχή της σεζόν κανείς δε θα ήταν ευχαριστημένος. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει κάνει τα πάντα για να είμαστε πιο ψηλά. Και εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τον εαυτό μας με το μπάσκετ που θέλαμε να παίξουμε. Όλα αυτά θα είναι διαφορετικά αν μπούμε στα playoffs και στο Final Four».

Για το χαμό του Όσκαρ Σμιντ: «Τεράστιος σκόρερ, τεράστια μορφή, ότι ήταν για εμάς ο Νίκος Γκάλης, ήταν ο Σμιντ για τη Βραζιλία».