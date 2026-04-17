Αταμάν: «Όλα τα ματς θα είναι τελικοί - Θα χρειαστούμε… καυτή ατμόσφαιρα με την Μονακό»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Αναντολού Εφές, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το παιχνίδι με την Μονακό για τα play-in και στάθηκε στον ρόλο που θα έχει ο κόσμος στον αγώνα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπο:

«Ο στόχος μας πριν το ματς, ήταν η νίκη ώστε να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας στα play-in. Για την Εφές ήταν δύσκολο ματς γιατί ήρθαν χωρίς στόχο, τους έλειπαν σημαντικοί παίκτες. Οι παίκτες που έπαιξαν έχουν ποιότητα. Στην τρίτη περίοδο παίξαμε τρομερή άμυνα, στην επίθεση βρήκαμε καλά σουτ. Ο Ρογκαβόπουλος έπαιξε εξαιρετικά, ήταν επιθετικός. Ο Λεσόρ έπαιξε καλά μέσα στο ζωγραφιστό, όλοι έδωσαν πράγματα. Τελείωσε. Τώρα περιμένουμε το ματς για τα play-in».

Για το ματς με την Μονακό: «Κάθε ματς τώρα είναι τελικός. Η Μονακό είναι τρομερή ομάδα. Έπαιξε με οκτώ παίκτες απόψε, αλλά και οι οκτώ είναι ποιοτικοί. Η Μονακό με αυτό το ρόστερ πέρσι έπαιξε στον τελικό της Ευρωλίγκας. Θα είναι δύσκολο ματς. Έχουν έμπειρους παίκτες. Πρέπει να παίξουμε επιθετικά, καλά για να κερδίσουμε. Θα προετοιμαστούμε. Αν ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο Final-Four. Πρέπει να κερδίσουμε. Έχουμε εντός έδρας ματς κόντρα στην Μονακό που πρέπει να κερδίσουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα είναι πολύ δύσκολο ματς. Θα χρειαστούμε καυτή ατμόσφαιρα, όπως και στα προηγούμενα ματς για να έχουμε έξτρα κίνητρο».

Για το πόσο εφικτό θεωρεί να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό και αν θα προτιμούσε να ζήσει ή να αποφύγει αυτή την σειρά: «Δεν σκέφτομαι τον Ολυμπιακό. Σκέφτομαι μόνο το ματς με την Μονακό».

Για τον Ρογκαβόπουλο και αν θα είναι παίκτης-κλειδί στα επόμενα ματς: «Ήταν τραυματίας. Δεν έπαιξε στην Ισπανία. Έκανε θεραπεία και ξεκουράστηκε καλά. Έπαιξε εξαιρετικά απόψε και ελπίζω να συνεχίσει έτσι και στο επόμενο ματς».