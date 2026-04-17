Αταμάν: «Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος που θα παίξουμε play-in – Να αποδεχτούμε την πραγματικότητα»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του μετά την άνετη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Εφές τόνισε πως κανείς στην ομάδα δεν είναι ευχαριστημένος που θα παίξουν στα play-in, ενώ σημείωσε πως όλοι πρέπει να αποδεχτούν την πραγματικότητα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι αυτό. Έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Προφανώς δεν είμαι ευχαριστημένος που θα παίξουμε play-in, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να το αποδεχθούμε και να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι.

Για την Εφές ήταν δύσκολο να παίζει ένα παιχνίδι χωρίς στόχους. Δεν είχαν πολλούς από τους σημαντικούς τους παίκτες. Σε κάθε περίπτωση παίξαμε καλό μπάσκετ κατά διαστήματα στην άμυνα και την επίθεση. Ο Ρογκαβόπουλος είχε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Ματίας έπαιξε πολύ καλά κάτω από το καλάθι.

Η κανονική περίοδος τελείωσε. Δεν είμαστε τη θέση που στοχεύαμε όταν ξεκινούσε η χρονιά, όμως η σεζόν συνεχίζεται για εμάς. Οι στόχοι μας είναι ακόμα εκεί.

Ευχαριστούμε για την εκπληκτική ατμόσφαιρα. Θα τη χρειαστούμε και την Τρίτη απέναντι στη Μονακό. Άλλη μια μεγάλη ομάδα, μία εξαιρετική ομάδα. Θα χρειαστεί να συνεργαστούμε κόσμος και ομάδα, να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι και να ετοιμαστούμε για τα playoffs»

Για το τι πρέπει να κάνει η ομάδα τώρα και πόσο αισιόδοξος είναι: «Πρέπει να σκεφτούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Είναι πολύ σκληρή αυτή η διοργάνωση όλους. Μόλις μία νίκη από την τρίτη ομάδα μέχρι αρκετά πίσω. Οι ομάδες των play-in είναι πολύ δυνατές. Η Μονακό είναι πολύ καλή ομάδα. Επίσης η Μπαρτσελόνα και ο Ερυθρός Αστέρας. Πρέπει να κάνουμε πρώτα απ’ όλα το πρώτο βήμα στα play-in και να σιγουρέψουμε τη θέση μας στα playoffs. Μετά θα δούμε, αλλά πρώτα πρέπει να σκεφτούμε το πρώτο παιχνίδι»