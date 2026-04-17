Ρεκόρ καριέρας για τον Ρογκαβόπουλο: «Ελπίζω να έχω μερικά... τρίποντα και για τη Μονακό»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σημείωσε νέο ρεκόρ καριέρας στην Ευρωλίγκα με τους 24 πόντους του κόντρα στην Αναντολού Εφές στην τελευταία αγωνιστική για την κανονική περίοδο.

Ο Έλληνας άσος είχε 4/5 τρίποντα και 3/3 δίποντα και στις δηλώσεις του στο flash interview ανέφερε:

«Είμαστε σε μια θέση που δε μας αξίζει, παίζουμε με τη Μονακό την Τρίτη και αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Εγώ κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε Η Εφές έχει πολύ καλούς παίκτες, αντιμετωπίσαμε σοβαρά το παιχνίδι και το πήραμε.

Προσπαθώ να φέρνω ενέργεια και επιθετικότητα και στις δύο μεριές του παρκέ. Έχουμε εξαιρετικό ρόστερ και όποτε παίρνω την ευκαιρία προσπαθώ να βοηθάω. Ελπίζω να έχω μερικά... τρίποντα και για την Τρίτη (σ.σ. με τη Μονακό)».