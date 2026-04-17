Με 35αρα στην Εφές (97-62) και μαγική εμφάνιση από τον «Ρόγκα» (24π.) ο Παναθηναϊκός έκλεισε όπως έπρεπε τη regular season και περιμένει την Τρίτη τη Μονακό σε τελικό πρόκρισης, ώστε με νίκη να πάει στη Βαλένθια για σειρά φωτιά.

Ο Παναθηναϊκός Aktor... αγρίεψε στο δεύτερο ημίχρονο του τελευταίου παιχνιδιού της κανονικής περιόδου, «καθάρισε» εύκολα την υποδεέστερη Αναντολού Εφές και πλέον γνωρίζει στον απόλυτο βαθμό το «μονοπάτι» του μέχρι το Final Four της Αθήνας. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν με ρεκόρ 22-16 ολοκλήρωσε τη -γεμάτη σκαμπανεβάσματα- regular season στην 7η θέση και θα υποδεχθεί την Τρίτη (21/4) τη Μονακό. Με νίκη οι «πράσινοι» θα μπουν στα πλέι οφ ως 7οι και εκεί θα αντιμετωπίσουν τη 2η Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας και τη σειρά να περνάει από τη "Roig Arena". Αντιθέτως, αν χάσουν από τους Μονεγάσκους θα παίξουν την Παρασκευή (24/4) με τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας, έχοντας στο... βάθος μια σειρά με τον Ολυμπιακό.

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα με την Αναντολού Εφές, η 3η περίοδος και το εντυπωσιακό 26-5 ήταν αρκετά για να δώσουν διαστάσεις θριάμβου στην «πράσινη» νίκη. Ο Παναθηναϊκός Aktor έπαιξε αποτελεσματική άμυνα στο Β' Μέρος, προσέφερε θέαμα στο κοινό του και έκανε τη δουλειά του παίρνοντας εξαιρετικό βαθμό. Ουσιαστικά, οι «πράσινοι» έδειξαν πως με την κατάλληλη νοοτροπία δεν... φοβούνται κανέναν στην postseason.

Στην επιστροφή του από τον τραυματισμό του ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έκανε ένα από τα πιο «γεμάτα» παιχνίδια του και ξεσήκωσε το "T-Center" με ορισμένα καρφώματα και τα τρίποντά του (24 πόντοι με 3/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 6/6 βολές). Μάλιστα, ο διεθνής σουτέρ έκανε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Από εκεί και πέρα, κυρίαρχος ήταν και ο Ματίας Λεσόρ, με μία εξαιρετική εμφάνιση (14 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα). Στους 18π. «σταμάτησε» ο Κέντρικ Ναν, που ήθελε 34π. για να πάρει το βραβείο του πρώτου σκόρερ της σεζόν, το οποίο τελικά πήγε στα χέρια του Σάσα Βεζένκοφ. Τέλος, εξαιρετική δουλειά έκανε και ο Κένεθ Φαρίντ (14 πόντοι, 6 ριμπάουντ), ενώ ο Κώστας Σλούκας είχε 8 ασίστ.

Οι δημιουργίες του Σλούκα ανέβασαν το τέμπο

Οι «πράσινοι» άρχισαν το παιχνίδι με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Λεσόρ, αλλά ο κόουτς Αταμάν δεν ήταν ευχαριστημένος από την κυκλοφορία της μπάλας και την άμυνα στον Βενσάν Πουαριέ (6π. ο Γάλλος, 6-8 το σκορ στο 4'). Έτσι, ο Σλούκας πέρασε στο glass floor, ενώ στη συνέχεια άλλαξε και η front line (12-10 στο 6'). Ο Ναν είχε ρυθμό (8π.), ο Όσμαν έδινε σκορ (6π.), με τον Τούρκο τεχνικό να συνεχίζει το ροτέισιον (Σορτς - Ρογκαβόπουλος) και τον Παναθηναϊκό Aktor να μένει μπροστά στο 1ο δεκάλεπτο (20-16) χάρη στις δημιουργίες του αρχηγού του (4 ασίστ).

Ο διψήφιος Ρογκαβόπουλος άλλαξε τα δεδομένα

Οι «πράσινοι» δεν είχαν πατήσει... γκάζι (32-26 στο 15' και 34-30 στο 16') αλλά σε εκείνο το σημείο ο Ρογκαβόπουλος άλλαξε τα δεδομένα του παιχνιδιού. Ο Έλληνας σμολ φόργουορντ κάρφωσε δύο φορές εντυπωσιακά και ξεσήκωσε το γήπεδο, έγινε διψήφιος χωρίς να χάσει σουτ (11π. με 3/3 εντός πεδιάς και 4/4β.) και έστειλε τους γηπεδούχους στο +10 για πρώτη φορά (44-34). Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε τον έλεγχο του Α' Μέρους (45-38 στο 20', 13π. και 5ασ. ο Ναν) κάνοντας τα... απολύτως απαραίτητα. Στην αντίπερα όχθη, οι Τούρκοι «πλήρωναν» την αστοχία τους πίσω από τα 6,75 μέτρα (2/9 τρίποντα).

Σκλήρυνε η άμυνα, κυριάρχησε ο Λεσόρ, «αγρίεψε» το «τριφύλλι»

Η επανάληψη ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία: η πεντάδα των starters του Αταμάν σκλήρυνε αμυντικά και ο Παναθηναϊκός Aktor «ξέσπασε». Ο Λεσόρ κυριαρχούσε στη ρακέτα (11π., 7ρ., 2ασ., 2κλ.), η Εφές δεν έβρισκε σκορ για σχεδόν 6' (2/16 3π. και 10λ.), με την ελληνική ομάδα να «τρέχει» ένα 13-0 σερί και να «ξεφεύγει» στο +20 (58-38). Μάλιστα, οι Ναν και «Ρόγκα» (18π. έκαστος)... εκτόξευσαν τους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης στο +31 (71-40), αφού η ομάδα του Λάσο συνέχιζε να τα έχει... χαμένα. Ως εκ τούτου, οι «αγριεμένοι» Κυπελλούχοι Ελλάδας είχαν «καθαρίσει» τον αγώνα από νωρίς (71-43 στο 30').

Ρεκόρ καριέρας ο «Ρόγκα», ολοκλήρωσε με άνετη νίκη τη regular season ο Παναθηναϊκός Aktor

Το παιχνίδι είχε κριθεί και ο Αταμάν φρόντισε να «ανοίξει» το ροτέισιον και να προστατεύσει τους starters του στην τελική ευθεία. Άλλωστε, η Εφές ήταν σε... άλλο γήπεδο και το σκηνικό δεν άλλαζε (81-48 στο 35'). Ο Ρογκαβόπουλος συνέχισε να... πυροβολεί τους φιλοξενούμενους και με δύο τρίποντα στην 4η περίοδο έκανε ρεκόρ καριέρας στην Euroleague (24π. στο 37', 91-52 το σκορ), με τον Παναθηναϊκό Aktor να «σφραγίζει» μια άνετη επικράτηση, χάρη στο «ατσάλινο» δεύτερο ημίχρονό του (97-62 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 20-16, 45-38, 71-43, 97-62.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.