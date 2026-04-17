Eπίσημο: Το Telekom Center το πιο θορυβώδες γήπεδο στην Ευρώπη (vid)

Το... παλάτι του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε το θορυβώδες γήπεδο στην Euroleague. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του BKT Heartbeat Challenge το Telekom Center κατέκτησε την κορυφή, καθώς έφτασε τα υψηλότερα επίπεδα έντασης συνολικά 13 φορές μέσα στη σεζόν.
Οι φίλοι του «τριφυλλιού» απέδειξαν έμπρακτα για ακόμα μια σεζόν την στήριξη στην ομάδα και με την φωνή τους συνέβαλαν καθοριστικά στις επιτυχίες του Παναθηναϊκού.
Aναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
It’s official: The Telekom Center Athens has been crowned the LOUDEST ARENA of the season! 🔊☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 17, 2026
By reaching the highest decibel levels 13 times this season in the #BKTHeartbeatChallenge by BKT Sport, our ΗΟΜΕ proved once again where the heart of Europe beats the strongest. 🙌
A… pic.twitter.com/6WfeYK4IEH