Eπίσημο: Το Telekom Center το πιο θορυβώδες γήπεδο στην Ευρώπη (vid)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός βραβεύτηκε για το... σπίτι της, καθώς το Telekom Center αναδείχθηκε το πιο θορυβώδες γήπεδο στην Euroleague, με την «πράσινη» ΚΑΕ να παραλαμβάνει το σχετικό βραβείο πριν το ματς του τριφυλλιού με της Εφές.

Το... παλάτι του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε το θορυβώδες γήπεδο στην Euroleague. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του BKT Heartbeat Challenge το Telekom Center κατέκτησε την κορυφή, καθώς έφτασε τα υψηλότερα επίπεδα έντασης συνολικά 13 φορές μέσα στη σεζόν.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» απέδειξαν έμπρακτα για ακόμα μια σεζόν την στήριξη στην ομάδα και με την φωνή τους συνέβαλαν καθοριστικά στις επιτυχίες του Παναθηναϊκού.

Aναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού: