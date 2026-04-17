ΠΑΟΚ: Κληρώνει 100 εισιτήρια διαρκείας για τα 100 χρόνια Ιστορίας

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε τον κόσμο της ομάδας ότι θα κληρώσει 100 εισιτήρια διαρκείας, για τα 100 χρόνια Ιστορίας του συλλόγου.

Σε μια όμορφη κίνηση προχωρά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ καθώς διοργανώνει διαγωνισμό όπου θα κληρώσει 100 εισιτήρια διαρκείας για τον κόσμο του «Δικεφάλου», με αφορμή την συμπλήρωση των 100 χρόνων του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο του εορτασμού της ιστορικής επετείου των 100 ετών από την ίδρυση του Συλλόγου, ανακοινώνει τη διοργάνωση διαγωνισμού με τίτλο «100 Χρόνια ΠΑΟΚ – 100 Εισιτήρια Διαρκείας» και συγκεκριμένα σαράντα (40) εισιτήρια διαρκείας θα διατεθούν σε φιλάθλους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ανέργους και πολύτεκνους) και τα υπόλοιπα εξήντα (60) εισιτήρια θα διατεθούν στο ευρύ φίλαθλο κοινό.

Ο διαγωνισμός ξεκινά στις 20 Απριλίου 2026 και θα διαρκέσει 10 ημέρες, έως και τις 30 Απριλίου 2026 και αφορά στην αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ενώ η κλήρωση και η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαΐου 2026 μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Με το μήνυμα «100 χρόνια ΠΑΟΚ – Κανείς μόνος στην κερκίδα», η ΚΑΕ ΠΑΟΚ καλεί όλες και όλους να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για τη μεγάλη γιορτή του Συλλόγου και να γίνουν μέρος της ιστορίας του.

Οι λεπτομέρειες και οι όροι του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την 20η Απριλίου 2026, γενέθλια ημέρα του ΠΑΟΚ στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, www.paokbc.gr