«Magic Euroleague» σήμερα μετά το Παναθηναϊκός-Εφές με «καυτό» περιεχόμενο!

Η αυλαία της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας πέφτει σήμερα και η αγαπημένη σας εκπομπή θα είναι εκεί.

Λίγες ώρες έμειναν ώστε να ολοκληρωθεί ο μαραθώνιος της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας.

Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος από χθες, μένει να φανεί που θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός.

Και βέβαια σήμερα το βράδυ θα έχουμε τα ζευγάρια των πλέι-οφ και των πλέι-ιν.

Μετά το Παναθηναϊκός-Εφές θα υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague» με ανάλυση των ζευγαριών, που θα προκύψουν από τα σημερινά αποτελέσματα και βέβαια με όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις από το σκάνδαλο, που έχει ξεσπάσει με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται στη Web Tv του SDNA.