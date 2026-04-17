Ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού στο Μπιλμπάο

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε για τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού του FIBA Europe Cup στην πόλη του Μπιλμπάο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΚΑΕ:

«Ενόψει του δεύτερου τελικού του FIBA Europe Cup, Surne Bilbao Basket - ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί στην Bilbao Arena την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τα εξής…

Ο αριθμός των εισιτηρίων που θα έχει στη διάθεση του ο ΠΑΟΚ για τον δεύτερο τελικό είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Τα εισιτήρια που αναλογούν στην ομάδα μας, θα διατεθούν μόνο σε οργανωμένες εκδρομές.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι να μην προβούν σε μετακίνηση προς το Μπιλμπάo χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς αυτό».