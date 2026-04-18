Πατεράκη: «Είχαμε σταθερότητα και χαρακτήρα, δυναμική η παρουσία του Κρόνου και στην Α1»

Η γκαρντ της ομάδας του Αγίου Δημητρίου, Ρία Πατεράκη, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για την άνοδο της ομάδας και τον απολογισμό

Αναλυτικά οι δηλώσεις της:

Για την άνοδο στην Α1 Γυναικών: «Ο Κρόνος από την αρχή είχε θέσει υψηλούς στόχους. Είμαστε χαρούμενες που πετύχαμε την άνοδο στην Α1. Είναι δύσκολος ο πρωταθλητισμός σε οποιοδήποτε επίπεδο. Κάποιες ομάδες, αν όχι όλες, μπορούσαν να διεκδικήσουν τη νίκη. Είναι σημαντικό όταν θες να κατακτήσεις έναν τίτλο να προσαρμόζεσαι και να καταλαβαίνεις τη δυσκολία του. Το σημαντικό είναι να κρατήσεις σταθερότητα και χαρακτήρα».

Για τον απολογισμό της σεζόν: «Καμία διαδρομή δεν είναι εύκολη. Υπήρχαν καλές και λιγότερο καλές στιγμές. Δε χάσαμε τη συγκέντρωση και την προσήλωσή μας. Είχαμε τη στήριξη από διοίκηση και τεχνικό επιτελείο».

Για τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Α2 Γυναικών από τους Πάνθηρες Καβάλας: «Ήταν σίγουρα στόχος και για εμάς που δεν εξελίχθηκε όπως θέλαμε. Ήταν αγώνας νοκ-άουτ απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν είχαμε αντιμετωπίσει. Την επόμενη μέρα επικεντρωθήκαμε στο πρωτάθλημα, όπου και το κατακτήσαμε. Δεν το αφήσαμε να μας επηρεάσει. Λειτούργησε ως έξτρα κίνητρο, θα μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά. Μας έκανε πιο σκληρές και μπήκαμε πιο δυνατά στα επόμενα παιχνίδια».

Για το αν μπορεί να ξεχωρίσει μια στιγμή στη φετινή σεζόν: «Η σεζόν είχε διάφορα κομβικά σημεία και δε μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο. Η έλευση της Τέρελ ήταν σημαντική. Η ομάδα είχε δείξει απ’ την αρχή ότι θέλει την άνοδο. Από την αρχή το είχαμε στο μυαλό μας. Το Κύπελλο μάς πείσμωσε».

Για την επόμενη μέρα του Κρόνου: «Είμαστε ακόμα στους πανηγυρισμούς. Μιλάμε για μια νέα “σελίδα” του Κρόνου και στην ιστορία των 50 χρόνων του. Θα έχει μια θετική εξέλιξη αυτό το πρότζεκτ. Η παρουσία της ομάδας θα είναι δυναμική θεωρώ».