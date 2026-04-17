Μπούτσκος ενόψει Ηρακλή: «Να εδραιώσουμε το νικηφόρο μομέντουμ μας»

Ο ΠΑΟΚ έχει ανταποκριθεί στο μέγιστο βαθμό στο πολύ απαιτητικό πρόγραμμα που έχει σε Ελλάδα και Ευρώπη και μπροστά του βρίσκεται ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα του Ηρακλή (18/4, 18:15).

Ο Δικέφαλος μετράει τέσσερις σερί νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα και μαζί την πρόκριση στους τελικούς του Europe Cup και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Προέρχεται από τη νίκη επί του Άρη και τρεις ημέρες μετά έχει και το έτερο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Ηρακλή, με τον Παντελή Μπούτσκο να έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε σήμερα το μεσημέρι με την ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και προπόνηση τακτικής και ο προπονητής της ομάδας σημείωσε: «Ο ρυθμός των αγώνων είναι καταιγιστικός, όλα τα παιχνίδια που έχουμε στο πρόγραμμά μας είναι πολύ σημαντικά, αλλά ταυτόχρονα και με τεράστιο κίνητρο για όλους μας.

Θέλουμε να συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο το φορτίο όσο και τα συναισθήματα. Προτεραιότητά μας είναι πάντα το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Μας περιμένει ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι στο Ιβανώφειο, απέναντι σε μία σκληρή ομάδα. Οφείλουμε να εμφανιστούμε στο παρκέ πνευματικά έτοιμοι για να εδραιώσουμε το νικηφόρο μομέντουμ που με πολύ κόπο έχουμε χτίσει».