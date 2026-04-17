Διασυρμός για τον «κόκκινο στρατό»: 3 Αγωνιστικές στον Τζόουνς για την άσεμνη χειρονομία

Ο κόκκινος στρατός επιχείρησε να παρουσιάσει ως… Win τη χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς αλλά ο δικαστής του ΕΣΑΚΕ τον τιμώρησε με τρεις αγωνιστικές καθώς κρίθηκε ότι έδειχνε το μεσαίο του δάχτυλο.

Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού για την ενέργειά του στο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στο T-Center, όπου ύψωσε το μεσαίο του δάχτυλο προς την εξέδρα. Οι ισχυρισμοί του περί... σήματος νίκης, δεν έπεισαν τον αθλητικό δικαστή, ο οποίος του επέβαλε και πρόστιμο 30.000 ευρώ.

Δείτε το βίντεο με την κίνησή του Ταϊρίκ Τζόουνς:

We have obtained clearer video footage of yesterday’s incident involving Tyrique Jones. The new angle shows that the player made a ‘W’ gesture toward the Panathinaikos fans while exiting the court!



We apologize for the earlier misunderstanding🙏#olympiacosbc #paobc #greece… pic.twitter.com/xfxwAsNhPr — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) March 31, 2026

Ποινές επιβλήθηκαν και στον Παναθηναϊκός Aktor, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Εργκίν Αταμάν για όσα ειπώθηκαν στο πλαίσιο του "αιώνιου" ντέρμπι και όχι μόνο. Ο Τούρκος τεχνικός τιμωρήθηκε με συνολικό πρόστιμο 15.000 ευρώ και έγγραφη επίπληξη κι ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλλιού με πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ κλήθηκε να ανακαλέσει όσα είπε εντός 10 ημερών. Στους Πράσινους επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 ευρώ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και ακόμα 20.000 ευρώ για τη μη συμμετοχή τους στο Super Cup.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του αθλητικού δικαστή:

97/17-4-2026

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, για την αδικαιολόγητη μη συμμετοχής της στην διοργάνωση SUPER CUP, που διεξήχθη στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2025 στη Ρόδο.

96/17-4-2026

Επιβάλλεται στον Tyrique Jones, καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού συμμετοχής για τρεις (3) αγωνιστικές μέρες και χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για τη χειρονομία (έργω εξύβριση) προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, ήτοι να σηκώσει το χέρι του προς τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας, προτάσσοντας το μεσαίο του δάκτυλο σε ένωση με τον αντίχειρα και έχοντας σε έκταση τον δείκτη, τον παράμεσο και το μικρό δάχτυλο του χεριού του (χειρονομία που δεν προσομοιάζει με το σύμβολο της νίκης “V” και το σχηματισμό του γράμματος “W”), η οποία συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του αγώνα Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 30-3-26.

95/17-4-2026

1. Επιβάλλεται στον Ergin Ataman, προπονητή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR): α) την πειθαρχική ποινή της αυστηρής έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, για αδικαιολόγητη μη συμμετοχή στις καθιερωμένες σύντομες δηλώσεις («flash interview») και δημόσια δυσφημιστική για το άθλημα δήλωση, που μεταφέρθηκε από δημοσιογράφο της ΕΡΤ Α.Ε.» και β) την πειθαρχική ποινή της αυστηρής έγγραφης επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, για δήλωση κατά τη συνέντευξη τύπου, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, η οποία έλαβε χώρα, κατά τη συνέντευξη τύπου, μετά το τέλος του αγώνα Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 30-3-26.

2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για τις ως άνω πράξη του προπονητή της.

94/17-4-2026

1. Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα των δυσφημιστικών για το άθλημα δηλώσεων, στις οποίες προέβη μέσω του ανοικτού στο ευρύ κοινό λογαριασμό του στην εφαρμογή Instagram, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 30-3-26, α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και γ) έγγραφη ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών δηλώσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επίδοση σε αυτόν της παρούσας.

2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της.