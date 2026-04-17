«Η αρχή του τέλους για τον παράνομο Λιόλιο - Ούτε στο Μεξικό δεν γίνονται αυτά σε άνδρες, γυναίκες, παιδιά»

Η Magic Euroleague τα όσα συνέβησαν σήμερα που προκάλεσαν σοκ στο χώρο του μπάσκετ, με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιο να βρίσκεται στην αρχή του... τέλους του.

Ο «σεισμός» στο ελληνικό μπάσκετ ήρθε σήμερα το απόγευμα για να ταρακουνήσει συθέμελα τα όσα παράνομα έχουν δημιουργηθεί γύρω από τον χώρο της ΕΟΚ και του παράνομου προέδρου της.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μέσω συνέντευξης Τύπου έβαλε... μπουρλότο αποκαλύπτοντας τα «σκανδαλώδη» μηνύματα του Λιόλιου που δείχνουν επηρεασμό αγώνων του Προμηθέα και… όχι μόνο. H Magic Euroleague σχολίασε τα όσα χουντικά γίνονται με επικεφαλή τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τα όσα θα έρθουν στο άμεσο μέλλον.

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