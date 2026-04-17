Euroleague: Κλείνει την regular season με Εφές ο Παναθηναϊκός με το... αυτί στο Κάουνας

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αναντολού Έφες στο «T-Center», ενώ υπάρχουν ακόμη τέσσερις αναμετρήσεις για την τελευταία αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Με πέντε παιχνίδια πέφτει η αυλαία της 38ης αγωνιστικής της Euroleague αλλά και η regular season, με το καθένα να έχει την δική του βαθμολογική σημασία.

Στο Κάουνας η Ζάλγκιρις υποδέχεται την Παρί, και με νίκη «σφραγίζει» την έκτη θέση και την συμμετοχή της στα palyoffs. Σε περίπτωση ήττας, θα δώσει στον Παναθηναϊκό την δυνατότητα να πάρει αυτός την έκτη θέση και η ίδια να πάει στην έβδομη και τα play-in.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Έφες και θέλει μόνο την νίκη ώστε να εξασφαλίσει την έβδομη θέση και να περιμένει τί θα γίνει στο Κάουνας, μήπως και καταφέρει να προκριθεί απευθείας στα playoffs ως έκτος. Δείτε αναλυτικά όλα τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό.

Μονακό και Χάποελ τίθενται αντιμέτωπες στο «Πριγκιπάτο». Οι Μονεγάσκοι αναζητούν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, ενώ οι Ισραηλινοί θα ψάξουν το «διπλό» που θα τους δώσει το πλεονέκτημα έδρας.

Η Ντουμπάι απέναντι στην Βαλένθια στο Σαράγεβο θα παίξει το τελευταίο της χαρτί, καθώς θα πρέπει να κερδίσει αλλά και ταυτόχρονα να ηττηθεί η Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη, ώστε να πάρει την 10η θέση. Αντίθετα η Βαλένθια με νίκη θα παραμείνει δεύτερη στην βαθμολογία.

Η Μπαρτσελόνα χρειάζεται απλώς να κερδίσει στην έδρα της την αδιάφορη Μπάγερν, ώστε να «κλειδώσει» την δέκατη θέση και την συμμετοχή της στα play-in.

Τα αποτελέσματα της 38ης αγωνιστικής

Πέμπτη 16/04

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76

Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82

Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής

Παρασκευή 17/4

Ζάλγκιρς – Παρί 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 20:30

Dubai BC – Βαλένθια 21:00

Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 21:30

Η Κατάταξη

* Ολυμπιακός 26-12 * Βαλένθια 24-13 * Ρεάλ Μαδρίτης 24-14 * Φενέρμπαχτσε 24-14 * Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14 Ζάλγκιρις 22-15 Παναθηναϊκός 21-16 Ερυθρός Αστέρας 21-17 Μονακό 21-16 Μπαρτσελόνα 20-17 Dubai Basketball 19 -18 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-20 Μπάγερν Μονάχου 17-20 Αρμάνι Μιλάνο 17-21 Παρτίζαν 16-22 Παρί 15-22 Βίρτους Μπολόνια 14-24 Μπασκόνια 13-25 Αναντολού Εφές 12-25 Βιλερμπάν 8-30

* Έχουν προκριθεί στα playoffs