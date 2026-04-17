Μποζίκας :«Θέλουμε να είμαστε η πρώτη ομάδα που θα σπάσει την κατάρα - Δεν έχουμε χάσει ποτέ Game 5»

Μιλώντας στην κάμερα της ΝΟVA o Γιώργος Μποζίκας δήλωσε πολλά και ενδιαφέροντα μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι στο ΣΕΦ (85-76) και την κατάληψη της πρώτης θέσης στην regular season.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μποζίκα:

«Θα ευχαριστήσω τον κόσμο που μας στήριξε όχι μόνο σήμερα αλλά όλη τη σεζόν. Τον χρειαζόμασταν πάρα πολύ και μας έδωσε μεγάλη ώθηση για να τερματίσουμε πρώτοι. Συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό, σε όλους όσοι δούλεψαν καθημερινά για αυτή την επιτυχία. Για κάποιους η πρώτη θέση μπορεί να μη σημαίνει τίποτα, αλλά εμείς ξέρουμε τι έχουμε περάσει και πόση δουλειά χρειάζεται για να παρουσιάσεις αυτή τη σταθερότητα και αυτό το επίπεδο. Δεν θυμάμαι άλλη ομάδα να το έχει καταφέρει αυτό στο παρελθόν.

Ο στόχος μας είναι η EuroLeague. Είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος, ειδικά όταν το Final Four γίνεται στην έδρα του μεγαλύτερού μας αντιπάλου. Είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό. Γνωρίζω ότι δεν την έχουμε κατακτήσει μέχρι στιγμής, αλλά αυτό έχει να κάνει με το format. Δεν υπάρχει καμία “κατάρα”. Η πρώτη ομάδα της regular season δεν έχει πλεονέκτημα. Παίζεις όλη τη χρονιά για να φτάσεις σε ένα παιχνίδι σε ουδέτερη έδρα, όπου όλα κρίνονται εκεί.

Παρόλα αυτά, θέλουμε να είμαστε εμείς η ομάδα που θα το σπάσει αυτό και θα κατακτήσει την EuroLeague. Πιστεύουμε πολύ σε αυτό. Σήμερα έγιναν και κάποια ατομικά ρεκόρ από τους παίκτες μας, που είναι σημαντικά, γιατί οι ατομικοί στόχοι βοηθούν την εξέλιξη, αλλά από αύριο το πρωί τελειώνουν όλα αυτά. Σκεφτόμαστε μόνο πώς θα κατακτήσουμε την EuroLeague και πώς θα γράψουμε ιστορία.»

Για την κίνηση του Χολ να ζητήσει αλλαγή ώστε να περάσει ο Μιλουτίνοφ:

«Δεν είναι μόνο ο Ντόντα (Χολ), που όλοι γνωρίζουμε πόσο μας έχει βοηθήσει, ειδικά φέτος. Άκουσα ότι μετά το παιχνίδι στα αποδυτήρια έδωσε συγχαρητήρια σε όσους πέτυχαν ατομικούς στόχους, αλλά ακόμα περισσότερα συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα που τους βοήθησε να τους κατακτήσουν. Γενικά, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το πόσο ομαδικά βλέπουμε το παιχνίδι. Είμαστε σχεδόν κάθε χρόνο η πρώτη ομάδα στις ασίστ, κάτι που δείχνει τον τρόπο που παίζουμε, το πώς μοιράζουμε την μπάλα και τις ευκαιρίες σε όλους στην επίθεση.

Έχουν γίνει πολλές αναλύσεις, αλλά η ουσία είναι μία: ό,τι έχει πετύχει αυτή η ομάδα, το έχει πετύχει μαζί. Δεν θα φτάναμε πουθενά αν στηριζόμασταν μόνο σε έναν παίκτη».

Για τους στόχους:

«Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όταν ακούμε πως υποτιμάται η κατάκτηση της πρώτης θέσης, όπως καταλαβαίνετε μας πονάει, αλλά για εμάς λειτουργεί ως έξτρα κίνητρο. Έχουμε παίξει πάρα πολλούς «τελικούς» και έχουμε αποδείξει πολλά πράγματα, τόσο στους εαυτούς μας όσο και σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε χάσει ποτέ Game 5 και για εμάς το Game 5 είναι τελικός. Όλες οι φορές που έχουμε φτάσει σε Final Four ή Final Five, έχουμε χρειαστεί να σπάσουμε έδρες, να κερδίσουμε εκτός, να παίξουμε με την πλάτη στον τοίχο. Αυτή η ομάδα έχει δείξει χαρακτήρα σε όλες αυτές τις συνθήκες.

Στους εγχώριους τίτλους έχουμε επίσης αποδείξει την αξία μας, απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο όπως ο Παναθηναϊκός. Ακόμη και ένα Super Cup έχει αξία όταν κερδίζεται απέναντι σε τέτοιες ομάδες.

Δεν υποτιμούμε κανέναν τίτλο που κατακτούμε. Και σας ξαναλέω, αυτή τη στιγμή κοιτάμε μόνο μπροστά. Έχουμε δύο πολύ σημαντικούς στόχους μπροστά μας και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να τους κατακτήσουμε».