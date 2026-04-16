Το πανόραμα της Euroleague: Πρωτιά για Ολυμπιακό - Άνοιξε ο δρόμος της 7ης θέσης για Παναθηναϊκό

Ολοκληρώθηκαν τα πρώτα ματς της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό μετά τη νίκη επί της Αρμάνι να κλειδώνει οριστικά την πρώτη θέση.

Παράλληλα η ήττα του Ερυθρού Αστέρα από την Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε τον δρόμο στον Παναθηναϊκό για την κατάληψη της 7ης θέσης και το πλεονέκτημα έδρας στο play in, βέβαια το Τριφύλλι ελπίζει ακόμη και για την 6η θέση αν ηττηθεί η Ζαλγκίρις από την Παρί, αρκεί να νικήσει την Εφές.

Η τελευταία αγωνιστική (38η)

Πέμπτη 16/4

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76

Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82

Παρασκευή 17/4

19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί

20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου

Η Κατάταξη

* Ολυμπιακός 26-12 * Βαλένθια 24-13 * Ρεάλ Μαδρίτης 24-14 * Φενέρμπαχτσε 24-14 * Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14 Ζάλγκιρις 22-15 Παναθηναϊκός 21-16 Ερυθρός Αστέρας 21-17 Μονακό 21-16 Μπαρτσελόνα 20-17 Dubai Basketball 19 -18 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-20 Μπάγερν Μονάχου 17-20 Αρμάνι Μιλάνο 17-21 Παρτίζαν 16-22 Παρί 15-22 Βίρτους Μπολόνια 14-24 Μπασκόνια 13-25 Αναντολού Εφές 12-25 Βιλερμπάν 8-30

* Έχουν προκριθεί στα playoffs