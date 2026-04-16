Τα play-off περνούν από το Κάουνας για τον Παναθηναϊκό - Τι θέλουν οι «πράσινοι» για την εξάδα

Μετά και την ήττα του Ερυθρού στην Μαδρίτη από την Ρεάλ πλέον ο Παναθηναϊκός ελπίζει σε νίκη της Παρί στο Κάουνας επί της Ζαλγκίρις και δικιά του νίκη κόντρα στην Εφές για να βρεθεί απευθείας στα play-off της Euroleague.

Η ήττα του Ερυθρού Αστέρα στην Μαδρίτη από την Ρεάλ διαλεύκανε το τοπίο αναφορά με τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού για την είσοδο του στα play-off της Euroleague.

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβις ήλπιζε για την εξάδα μόνο σε περίπτωση νίκης κόντρα στην «Βασίλισσα», ωστόσο η το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο «καθάρισε» εύκολα το ματς, παίρνοντας παράλληλα και το πλεονέκτημα έδρας.

Έτσι ο Παναθηναϊκός γνωρίζει από σήμερα πως σε περίπτωση που κερδίσει την Εφές στο ΟΑΚΑ και ηττηθεί στο Κάουνας η Ζαλγκίρις από την Παρί θα πάρει την πρόκριση στα play-off χωρίς να παίξει στα play-in.

Τα σενάρια κατάταξης του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 7ος εάν:

Νικήσει την Αναντολού Εφές και νικήσει η Ζάλγκιρις την Παρί στο Κάουνας

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 8ος εάν:

Χάσει από την Αναντολού Εφές και χάσουν επίσης η Μονακό από τη Χάποελ εντός έδρας και η Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 9ος εάν:

Χάσει από την Αναντολού Εφές και η Μονακό νικήσει την Χάποελ εντός έδρας

Χάσει από την Αναντολού Εφές και η Μπαρτσελόνα νικήσει την Μπάγερν εντός έδρας

Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε για 2η σερί χρονιά στην κορυφή της regular season και θα αντιμετωπίσει τον 8ο που θα προκύψει από την διαδικασία των play-in.

Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι:

Ζάλγκιρις Κάουνας

Παναθηναϊκός AKTOR

Μονακό

Ερυθρός Αστέρας

Μπαρτσελόνα

Dubai BC

H διαδικασία των play-in

Οι ομάδες που τελείωσαν τη regular season στις θέσεις 7 έως 10 θα περάσουν από αυτή την αυτή φάση. Η ομάδα που ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια στην 7η θα υποδεχτεί σε μονό παιχνίδι την 8η της βαθμολογίας με τον νικητή να καταλαμβάνει οριστικά την 7η θέση και να αντιμετωπίζει τον 2ο στα playoffs με μειονέκτημα έδρας.

Ο 9ος θα υποδεχθεί τον 10ο της βαθμολογίας και πάλι σε μονό παιχνίδι. Ο ηττημένος αποχαιρετά οριστικά τη διοργάνωση, ενώ ο νικητής θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον χαμένο της αναμέτρησης του 7ου με τον 8ο. Η ομάδα που θα επικρατήσει βρίσκεται οριστικά 8η και θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό στα playoffs έχοντας μειονέκτημα έδρας.

Η τελευταία αγωνιστική (38η)

Πέμπτη 16/4

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76

Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82

Παρασκευή 17/4

19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί

20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου

Η Κατάταξη

* Ολυμπιακός 26-12 * Βαλένθια 24-13 * Ρεάλ Μαδρίτης 24-14 * Φενέρμπαχτσε 24-14 * Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14 Ζάλγκιρις 22-15 Παναθηναϊκός 21-16 Ερυθρός Αστέρας 21-17 Μονακό 21-16 Μπαρτσελόνα 20-17 Dubai Basketball 19 -18 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-20 Μπάγερν Μονάχου 17-20 Αρμάνι Μιλάνο 17-21 Παρτίζαν 16-22 Παρί 15-22 Βίρτους Μπολόνια 14-24 Μπασκόνια 13-25 Αναντολού Εφές 12-25 Βιλερμπάν 8-30

* Έχουν προκριθεί στα playoffs