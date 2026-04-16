Xωρίς Νιλικίνα ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι

Χωρίς τον Φρανκ Νιλικίνα θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός την Αρμάνι Μιλάνο (21:15), με τον Εβάν Φουρνιέ να επιστρέφει στην αποστολή των «ερυθρολεύκων»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (21:15) για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν τη νίκη για να πάρει και την πρωτιά στην κανονική διάρκεια της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεση του τον Φραν Νιλικίνα που έμεινε εκτός αποστολής, με τον Εβάν Φουρνιέ να επιστρέφει στην 12άδα των Πειραιωτών μετά το παιχνίδι με την Χάποελ.

Εκτός θυμίζουμε έμειναν οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Μόντε Μόρις που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ενώ και οι Όμηρος Νετζήπογλου και Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν βρίσκονται στην διάθεση του Έλληνα τεχνικού.

Αναλυτικά η δωδεκάδα:

Ουόκαπ, Ουόρντ, Φαλ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Πίτερς, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.