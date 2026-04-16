Oλυμπιακός: Sold - out το ΣΕΦ με την Αρμάνι Μιλάνο

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (21:15) για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν τη νίκη για να κατακτήσουν την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως τα εισιτηρία για την αναμέτρηση με την Ιταλική ομάδα εξαντλήθηκαν και το ΣΕΦ αναμένεται να είναι κατάμεστο.
Και στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας, το ΣΕΦ θα είναι γεμάτο!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 16, 2026
Τα εισιτήρια για την αποψινή (16/04, 21:15) κόντρα στην EA7 Emporio Armani Milan εξαντλήθηκαν!
Συνεχίζουμε μαζί! Συνεχίζουμε δυνατά! 🔴⚪#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos… pic.twitter.com/d112Xst8zR