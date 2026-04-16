Oλυμπιακός: Sold - out το ΣΕΦ με την Αρμάνι Μιλάνο

H KAE Ολυμπιακός με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως τα εισιτηρία για την αναμέτρηση με την Αρμάι Μιλάνο εξαντλήθηκαν και το ΣΕΦ αναμένεται κατάμεστο.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (21:15) για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν τη νίκη για να κατακτήσουν την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως τα εισιτηρία για την αναμέτρηση με την Ιταλική ομάδα εξαντλήθηκαν και το ΣΕΦ αναμένεται να είναι κατάμεστο.