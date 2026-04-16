Η μπάλα στην εξέδρα από τον αμετανόητο Λιόλιο: «Κάποιοι αναπολούν εποχές του παρελθόντος αλλά το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω»

Την ώρα που η καταγγελία του Αμαρουσίου εξηγεί με παραδείγματα πώς στήνονται αγώνες της Α1 και αποκαλύπτει τον διπλό ρόλο του Λιόλιου, ο ίδιος επιχειρεί να οικειοποιηθεί τις συλλογικές επιτυχίες ξεχνώντας να μιλήσει για την ταμπακιέρα.

Με γραπτή δήλωση του ο πρόεδρος της ΕΟΚ λίγα λεπτά μετά τη συνέντευξη Τύπου και τις καταγγελίες της ΚΑΕ Μαρούσι, κάνει λόγο για «κακόγουστα σκετσάκια». Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε φθάσει να έχουμε ένα από τα καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και σε επίπεδο γυναικών, τεράστιες επιτυχίες στην Ευρώπη, επιστροφή της Εθνικής Ομάδας στο προσκήνιο και κάποιοι που αναπολούν εποχές του παρελθόντος νομίζουν ότι μπορούν να δηλητηριάζουν και υπονομεύουν αυτή την εξέλιξη.

Ο,τι και να κάνουν ό,τι και να πουν, όσο και αν προσπαθήσουν να λασπολογήσουν με κακόγουστα σκετσάκια, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Οι τακτικές του παρελθόντος έχουν περάσει ανεπιστρεπτί».

