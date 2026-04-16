Σκαριόλο: «Ήταν σπουδαίος άνθρωπος ο Βουγιόσεβιτς - Καλή και σκληρή ομάδα ο Αστέρας»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε ενόψει της αναμέτρησης της Ρεάλ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και αναφέρθηκε στον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς με υπέροχα λόγια, ενώ «ανέλυσε» και την σερβική ομάδα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (16/04, 21:45) για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, και με νίκη θα «σφραγίσει» το πλεονέκτημα έδρας για τα play - offs.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο σε δηλώσεις του πριν από το ματς, πριν μιλήσει για την αντίπαλη ομάδα, αναφέρθηκε στον χαμό του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Πραγματικά καλός άνθρωπος. Ήταν ένας σπουδαίος προπονητής και μέντορας για πολλούς κορυφαίους παίκτες. Ήταν πηγή έμπνευσης, μιλούσαμε συχνά, μιλούσε τη γλώσσα μου, οπότε μπορούσαμε να ανταλλάξουμε ιδέες στα ιταλικά. Ήταν ένας από τους προπονητές με τους οποίους ένιωσα πιο κοντά στο αρχικό στάδιο της προπονητικής μου καριέρας. Δεν ήταν πολύ μεγαλύτερος από εμένα.

Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε σε διαφορετικές περιστάσεις, στην Ιταλία και τη Ρωσία, για καφέ ή μεσημεριανό. Ένα σπουδαίο μυαλό του μπάσκετ, αλλά πάνω απ' όλα, ένας πραγματικά καλός άνθρωπος και φίλος».

Για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα:

«Είναι μια πολύ καλή ομάδα, σκληρή, καλά οργανωμένη και γεμάτη ταλαντούχους παίκτες. Μπορούν να σουτάρουν, να επιτίθενται από ντρίμπλα, να παίζουν ένας εναντίον ενός και είναι πολύ επικίνδυνοι στις μεταβάσεις. Αμυντικά προστατεύουν καλά τη ρακέτα και είναι δυνατοί σε καταστάσεις απομόνωσης. Έχουν παίκτες που μπορούν να εκφοβίσουν τους αντιπάλους και είναι πραγματικοί ανταγωνιστές. Απέναντι τους πρέπει να παίζεις ως ομάδα για να δημιουργήσεις προβλήματα, επειδή το να τους επιτίθεσαι άμεσα δεν είναι εύκολο απέναντι στους περισσότερους παίκτες τους».

Για το παιχνίδι του πρώτου γύρου:

Πολλοί παίκτες δεν έπαιξαν σε εκείνο το πρώτο παιχνίδι, ο Ριβέρο, ο Μπολομπόι, ο Μπάτλερ. Είναι ένας κλασικός παίκτης, εξαιρετικά ικανός. Είναι σαφές ότι είναι ένας γκαρντ επιπέδου NBA. Έχει εύρος βολής, την ικανότητα να επιτίθεται στη ρακέτα και με τα δύο χέρια, καθώς και όραση στο γήπεδο για ασίστ. Ένας πραγματικά παίκτης κορυφαίου επιπέδου.»