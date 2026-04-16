ΑΕΚ: Ενημέρωση για τα εισιτήρια του Final Four, προτεραιότητα οι κάτοχοι διαρκείας

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε για τα εισιτήρια του Final Four του Basketball Champions League, τονίζοντας πως θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η "Βασίλισσα" προκρίθηκε πανάξια στο F4 του BCL 2025-2026, και θα εκπροσωπήσει για πολλοστή φορά το ελληνικό μπάσκετ σε κορυφαία διοργάνωση.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 7 και 9 Μαϊου στην ιστορική «Olimpic Arena» της Μπανταλόνα.

Στον ημιτελικό, η Ομάδα μας θ’ αντιμετωπίσει τη Μάλαγα.

Ενημερώνουμε, ότι εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία αγοράς των εισιτηρίων για τους οπαδούς της ΑΕΚ.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι: 70, 130 και 200 €.

Θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους των Εισιτηρίων Διαρκείας».