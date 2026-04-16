Απίθανη ανατροπή και πρόκριση για τους Ουόριορς (vid)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επικράτησαν 126-121 των Λος Άντζελες Κλίπερς.

Με τρομερή αντεπίθεση στο τέταρτο 12λεπτο, οι Ουόριορς επικράτησαν 126-121 των Κλίπερς στο Λος Άντζελες, παίρνοντας την πρόκριση για τα play offs όπου θα παίξουν με τους Φοίνιξ Σανς.

Με επιμέρους σκορ 43-32, οι «πολεμιστές» επέστρεψαν στο ματς και πήραν τη νίκη. Ο Στεφ Κάρι ήταν συγκλονιστικός για ένα ακόμη παιχνίδι, σημειώνοντας 35 πόντους, ενώ οι Πορζίνγκις και Σάντος πρόσθεσαν από 20 πόντους έκαστος. Για τους Κλίπερς, ο Ματούριν πέτυχε 23 πόντους και οι Λέοναρντ, Γκάρλαντ σημείωσαν από 21 πόντους.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.