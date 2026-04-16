Οι Σίξερς επικράτησαν των Μάτζικ με 109-97 στα play-in της Ανατολής και εξασφάλισαν την 7η θέση, κλείνοντας θέση για τον πρώτο γύρο των playoffs απέναντι στους Σέλτικς.

Η ομάδα της Φιλαδέλφεια επιστρέφει στα playoffs μετά την περσινή απουσία και ετοιμάζεται για μια δύσκολη σειρά απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγάρια του πρώτου γύρου

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Φιλαδέλφεια ήταν ο Μάξεϊ, ο οποίος σημείωσε 31 πόντους και 6 ασίστ, παίρνοντας την ομάδα του από το χέρι στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο.

Από πλευράς Ορλάντο, ο Μπέιν ήταν εντυπωσιακός με 34 πόντους, κρατώντας την ομάδα του ζωντανή μέχρι τα τελευταία λεπτά. Όμως, η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να ολοκληρωθεί η ανατροπή.

Οι Σίξερς, παρά την απουσία του Εμπίντ, είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, βρίσκοντας λύσεις από παίκτες όπως οι Πολ Τζορτζ και Ούμπρε. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Ντράμνοντ για να πάρουν οι. Φιλαδέλφια Σίξερς το εισιτήριο.

Οι Ορλάντο Μάτζικ θα έχουν μία ακόμα ευκαιρία να μπουν στα playoffs, αφού θα αντιμετωπίσουν τους Χόρνετς. Ο νικητής του αγώνα θα πάρει την 8η θέση και θα βρει απέναντί του τους πρωτοπόρους της Ανατολής, Ντιτρόιτ Πίστονς.