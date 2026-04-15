Η ΑΕΚ με... καρδιά λιονταριού και αποτελεσματική άμυνα στο τελευταίο 5λεπτο «κατάπιε» τη Μπανταλόνα (72-67) και προκρίθηκε στο Final Four του BCL (7-9 Μαΐου). Σπουδαίος άθλος από τη μαχητική ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα στην «καυτή» SUNEL Arena.

Ο νόμος της "SUNEL Arena": Η «ατσάλινη» ΑΕΚ μπροστά σε 9.000 φίλους της «λύγισε» για 2η φορά την οικοδέσποινα του φετινού Final Four, Μπανταλόνα και την πέταξε εκτός (2-1 η σειρά), εκμεταλλευόμενη την αήττητη έδρα της. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα με ρεσιτάλ άμυνας στην τελική ευθεία (μόλις 4π. παθητικό στο τελευταίο 5λεπτο) επέστρεψε από το -6 και «σφράγισε» ακόμα μία παρουσία της στο event του τίτλου του BCL.

Έτσι, η «Ένωση» θα αναμετρηθεί στον ημιτελικό του Final Four στις 7/5 απέναντι στην Ουνικάχα Μάλαγα με φόντο ένα εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής 9 Μαΐου.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ (16 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και ο Δημήτρης Κατσίβελης (7 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ) ήταν εκείνοι που «μίλησαν» στο φινάλε για τους νικητές. Όμως, σπουδαία δουλειά είχαν κάνει νωρίτερα και οι Τζέιμς Νάναλι (10π., 4ρ., 4ασ.), Γκρεγκ Μπράουν (11π., 7ρ.) και ΡαϊΚουάν Γκρέι (15π., 8ρ.).

Αντιθέτως, η ισπανική ομάδα των... λαμπερών Ρίκι Ρούμπιο (17 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ) - Τζαμπάρι Πάρκερ (22 πόντοι, 7 ριμπάουντ) έμοιαζε να έχει χαμένα στην τελική ευθεία. Η Μπανταλόνα δεν μπόρεσε να βρει τρόπους να νικήσει την «κιτρινόμαυρη» άμυνα στο 2ο μισό της 4ης περιόδου και το «πλήρωσε» με έναν οδυνηρό αποκλεισμό για εκείνη.

Μπήκε καλύτερα η ΑΕΚ - Απάντησαν γρήγορα οι Ισπανοί με τον Ρούμπιο

Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, έχοντας ώθηση από το κοινό της και με τρία διαδοχικά τρίποντα των Δημήτρη Φλιώνη, ρΑΪκΟΥΆΝ Γκρέι και Βασίλη Χαραλαμπόπουλου «φλέρταρε» με διψήφιες αποστάσεις από νωρίς (15-6 στο 6'). Μάλιστα, με την άμυνα να κάνει τη διαφορά και τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να σκοράρει με κάθε τρόπο (7π.), η «Ένωση» βρέθηκε στο +11 στο 8' (19-8). Σε εκείνο το σημείο, όμως, ο Ρίκι Ρούμπιο (6π., 3ρ., 3ασ.) ανέβασε την ένταση για λογαριασμό των Ισπανών, νίκησε διαδοχικές φορές τον Λεκαβίτσιους και το 1ο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 20-18.

Ρούμπιο και Πάρκερ «πλήγωσαν» τους γηπεδούχους

Ο Κάμερον Χαντ με ένα τρίποντο έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους (20-21 στο 11'). Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα αντέδρασε άμεσα με ένα 8-0 σερί (28-21 στο 13' με 3π. και φάουλ του Τζέιμς Νάναλι), αλλά και πάλι οι Ισπανοί δεν άφησαν το παιχνίδι να «ξεφύγει» και ανέκτησαν τον έλεγχο (30-29 στο 16' και 32-34 στο 17' με τον Τζαμπάρι Πάρκερ να κάνει «ζημιά» με 13π.). Τα «κιτρινόμαυρα» τρίποντα δεν έβρισκαν στόχο (5/16 3π.), ο εντυπωσιακός Ρούμπιο... χόρευε στο παρκέ (12π., 5ασ.) και η Μπανταλόνα «έκλεισε» το ημίχρονο στο +6 (34-40 στο 20'), έχοντας αντιστρέψει πλήρως τα δεδομένα.

Στο «τιμόνι» οι Ισπανοί - Άστοχη πίσω από τα 6,75μ. η «Ένωση»

Τα τρίποντα των Πάρκερ και Ρούμπιο πήγαν την ομάδα του Μιρέτ για πρώτη φορά στο +7 (39-46 στο 23'), με τους γηπεδούχους να δυσκολεύονται να βρουν «σταθερές» (41-49 στο 25'). Ο Γκρέι έγινε διψήφιος (10π. με 4/11 εντός πεδιάς και 1/2 βολές) και ο Σάκοτα δοκίμασε ένα σχήμα με τους Μπάρτλεϊ - Νάναλι μαζί στο ματς, χωρίς «κλασικό» χειριστή (44-51 στο 27'). Όμως, η ΑΕΚ συνέχισε να αστοχεί σε κομβικά τρίποντα (6/20 3π.), δεν είχε καλό ποσοστό από τη γραμμή των βολών (6/13β.) και δεν μπορούσε να αλλάξει την εικόνα του αγώνα (50-55 στο 30').

«Ατσάλινη» άμυνα, μεγάλες προσπάθειες από Μπάρτλεϊ - Κατσίβελη και... Final Four για την ΑΕΚ

Ο Γκρεγκ Μπράουν έδωσε σημαντικές βοήθειες και «ροκάνισε» την απόσταση (54-57 στο 32'), βάζοντας... φωτιά στη "SUNEL Arena", με τον Δημήτρη Κατσίβελη να βάζει ένα μεγάλο τρίποντο για το 57-59 λίγο αργότερα (33'). Όμως, η Μπανταλόνα δεν έχασε τη ψυχραιμία της, βρήκε σκορ με τον Πάρκερ και επέστρεψε άμεσα στο +6 (57-63 στο 34'). Ο Σάκοτα κάλεσε time out, η ομάδα του «έβγαλε» τρεις άμυνες, αλλά 0/2β. του Γκρέι και ένα άστοχο 3π. του Μπράουν δεν άλλαξαν ριζικά τα δεδομένα (59-63 στο 36'). Ο Ρούμπιο ευστόχησε σε ένα ζευγάρι βολών (59-65), ο Μπράουν μείωσε (61-65) και ο Χάνγκα αστόχησε δις, αφήνοντας... ανάσες στην ελληνική ομάδα. Ο Νάναλι με τη σειρά του βρήκε σίδερο σε δύο τρίποντα, αλλά η ΑΕΚ βρήκε τα επιθετικά ριμπάουντ, φόρτωσε με φάουλ τους Ισπανούς και μείωσε κι άλλο (63-65 με 2/2β. του Γκρέι, 2'21'' για το τέλος).

Το γήπεδο ήταν πλέον στο... πόδι και ο Πάρκερ αστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία. Αντιθέτως, ο Κατσίβελης βρήκε στόχο σε μια δύσκολη προσπάθεια και ισοφάρισε (65-65 στο 38') μετά την 4η ασίστ του Νάναλι. Με 88'' για το φινάλε ο Πάρκερ ευστόχησε σε 2/2 βολές (65-67), αλλά ο Μπάρτλεϊ έβαλε μπροστά την «Ένωση» με ένα τεράστιο σουτ (68-67). Το ματς κρεμόταν σε μια κλωστή, το τρίποντο του Χαντ βρήκε σίδερο και οι «κιτρινόμαυροι» εξασφάλισαν την κατοχή με 54'' για τη λήξη. Ο Κατσίβελης έπαιξε με τον χρόνο, «ροκάνισε» το 24άρι και αφού νίκησε όλη την ισπανική ομάδα ευστόχησε σε λέι απ για το 70-67 μέσα σε πανδαιμόνιο στις εξέδρες.

Στο Game 3 έμεναν 34'' μετά το time out των Ισπανών και ο Νάναλι έπαιξε την άμυνα του αγώνα, κλέβοντας τη μπάλα από τον Πάρκερ. Στη συνέχεια, ευστόχησε σε ένα ζευγάρι βολών (72-67), για να «σφραγίσει» την πρόκριση της ΑΕΚ στο Final Four.

Τα Δεκάλεπτα: 20-18, 34-40, 50-55, 72-67.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.