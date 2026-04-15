Μπούτσκος: «Η νίκη αφιερωμένη σε όσους έχουν μπει σε ένα βανάκι για να βρεθούν στο πλευρό του ΠΑΟΚ»

Εκπληκτικές ατάκες από τον Παντελή Μπούτσκο στην συνέντευξη τύπου μετά τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη στο Παλατάκι.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια τα παιδιά, σε μία πολύ απαιτητική περίοδο και σε ένα δύσκολο παιχνίδι, έχουμε 20 ριμπάουντ παραπάνω όπως με τη Μούρθια, με τεράστια ψυχικά αποθέματα παίζοντας ανά τρεις ημέρες, αυτό μαρτυρά πολλά για την ομάδα.

Ο κόσμος μας έδωσε σπουδαία ώθηση, στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας πριν τα 100 χρόνια, η νίκη αφιερωμένη σε όσους έχουν μπει σε ένα βανάκι για να ταξιδέψουν σε όλον τον κόσμο ώστε να βρεθούν στο πλάι του ΠΑΟΚ, εμείς παραμένουμε πεινασμένοι για τα επόμενα ματς που έρχονται και είναι σπουδαία.

Το μόνο μελανό σημείο ήταν οι 24 πόντοι του Άρη από δικά μας λάθη, είχαμε κάποιες νευρικές αντιδράσεις που δεν μας... αξίζουν και δεν μας άφησαν να εδραιώσουμε το μομέντουμ του παιχνίδι, όπως και κάποια χαμένα ανοιχτά σουτ. Όμως αυτό είναι το μπάσκετ».

Ο Άρης είναι μία πολύ ποιοτική ομάδα, βάζει πολλή πίεση και παίζοντας στο όριο του φάουλ, αλλά είχαμε και κάποια αβίαστα λάθη με τα οποία δεχθήκαμε τρίποντα».

Για την αντίδραση του Μπέβερλι στο τέλος που πήδηξε να πανηγυρίσει στη κερκίδα:

«Ο Πατ είναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα, είναι ιδιαίτερος χαρακτήρας, από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που είχα ήταν να μπορέσω να εμπνεύσω αυτόν τον παίκτη να μας δώσει εμπειρία στην ομάδα, κάνει τρομερά μεγάλη προσπάθεια και οι απαντήσεις, όπως πάντα, δίνονται μέσα στο γήπεδο».

Για κάποιες διαφορές που χάθηκαν τόσο επί της Μούρθια όσο και επί του Άρη αλλά και οι μεγάλες επιστροφές που έκανε ο ΠΑΟΚ:

«Μένουμε ενωμένοι στα δύσκολα, μαρτυρά πολλά αυτό για την ομάδα. Έχουμε μία νοοτροπία που ξέρουμε ότι ο κάθε ένας θα θυσιάσει κάτι από τον εαυτό του για την ομάδα. Μαρτυρά πολλά αυτό για τον χαρακτήρα μας».

Αν η τρίτη θέση στο πρωτάθλημα είναι κίνητρο:

«Οι τελικοί κερδίζονται από τις ομάδες που σέβονται το κάθε βήμα. Εμείς κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι και να το κερδίζουμε, το δύσκολο ήταν να κρατήσουμε τα παιδιά πνευματικά εδώ, πρέπει να ζεις στο σήμερα και αυτή είναι μία σημαντική ικανότητα του γκρουπ. Τα παιδιά ήταν αφοσιωμένα στο καθήκον, στην αποστολή που είχαν σήμερα οπότε έτσι θα συνεχίσουμε».

Για το χτύπημα του Ομορούγι:

«Η πρώτη εικόνα δεν δείχνει για κάτι σοβαρό, αλλά θα μιλήσω με το εξαιρετικό ιατρικό μας τιμ. Δεν αλλάζουμε κάτι στη διαχείριση των παιχνιδιών, ξέρουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε και πρέπει να μείνουμε πεινασμένοι για την επόμενη μέρα».