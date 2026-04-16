Euroleague: Υποδέχεται την Αρμάνι ο Ολυμπιακός - Ματσάρα στην Μαδρίτη ανάμεσα σε Ρεάλ και Αστέρα

Με πέντε παιχνίδια ξεκινά η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague, με το Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας να συγκεντρώνει τα βλέμματα, ενώ στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι.

Η τελευταία αγωνιστική της regular season της Euroleague έφτασε και ξεκινά με πέντε αναμετρήσεις. Δύο παιχνίδια έχουν έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Ρεάλ - Αστέρας στη Μαδρίτη, όπου αφορά άμεσα και τον Παναθηναϊκό πέρα από τους δυο «μονομάχους». Βιλερμπάν - Φενέρ στην Γαλλία, με τους Τούρκους να χρειάζονται την νίκη για να πατήσουν τετράδα και να ελπίζουν σε στραβοπάτημα της Χάποελ στο Μονακό για να πάρουν το πλεονέκτημα.

Από κει και πέρα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι στον Πειραιά και θέλει να κλείσει με νίκη την κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκα μπροστά στον κόσμο του. Παίρνοντας έτσι τη πρώτη θέση στη κανονική διάρκεια της διοργάνωσης.

Η Μακάμπι αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Βίρτους Μπολόνια και η Παρτίζαν υποδέχεται την Μπασκόνια.

Τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής (37η):

9/4

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 85-89

Φενερμπαχτσέ - Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου 84-94

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 102-84

Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80

10/4

Μονακό - Μπαρτσελόνα 93-86

Ντουμπάι - Αναντολού Εφές 69-85

Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια 72-82

Παρτιζάν - Ζαλγκίρις Κάουνας 74-83

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας 93-106

Η βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 25-12

2) Βαλένθια 24-13

3) Ρεάλ Μαδρίτης 23-14

4) Xάποελ Τελ-Αβίβ 23-14

5) Φενέρ 23-14

6) Ζαλγκίρις Κάουνας 22-15

7) Ερυθρός Αστέρας 21-16

8) Παναθηναϊκός AKTOR 21-16

9) Μονακό 21-16

10) Μπαρτσελόνα 20-17

11) Ντουμπάι 19-18

12) Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19

13) Μπάγερν Μονάχου 17-20

14) Αρμάνι Μιλάνο 17-20

15) Παρί 15-22

16) Παρτιζάν 15-22

17) Μπασκόνια 13-24

18) Βίρτους Μπολόνια 13-24

19) Αναντολού Εφές 12-25

20) Βιλερμπάν 8-29

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Πέμπτη 16/4

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας στις 21:45

Παρασκευή 17/4

Ζάλγκιρς – Παρί στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 20:30

Dubai BC – Βαλένθια στις 21:00

Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου στις 21:30