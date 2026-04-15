Μίλισιτς: «Υπήρξαν αδικαιολόγητες αποφάσεις με βάση τους κανονισμούς στο μπάσκετ»

Οι δηλώσεις του Ιγκόρ Μίλισιτς μετά την ήττα του Άρη στην Πυλαία

O Ιγκόρ Μίλισιτς μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Υπήρξαν κάποιες φάσεις όπου τους επιτρέψαμε να σκοράρουν πολύ εύκολα, κάτι που σίγουρα πρέπει να διορθώσουμε. Υπήρχαν επίσης ορισμένες καταστάσεις που, κατά τη γνώμη μου, ήταν πραγματικά αδικαιολόγητες με βάση τους κανονισμούς του μπάσκετ.

Παρόλα αυτά, κοιτάμε μπροστά. Θα τους αντιμετωπίσουμε ξανά και την επόμενη φορά θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και πιο συγκεντρωμένοι, ώστε να παρουσιάσουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο.»

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Υπήρξε μία φάση που, κατά τη γνώμη μου, ήταν πραγματικά αδικαιολόγητη σε σχέση με τους κανονισμούς του μπάσκετ. Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζουμε ότι κάναμε και εμείς λάθη μέσα στο παιχνίδι και πρέπει να τα διορθώσουμε.

Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε ξανά τον ΠΑΟΚ μέσα στη σεζόν.»