Μπούτσκος: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να χαρούμε»

Οι δηλώσεις του Παντελή Μπούτσκου στην κάμερα της ΕΡΤ, μετά το τέλος του αγώνα.

Όλα όσα ανέφερε ο προπονητής του ΠΑΟΚ στο πρώτο του σχόλιο μετά την νίκη της ομάδας του στο ντέρμπι.

Αναλυτικά:

"Να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Ήταν υπερπροσπάθεια αυτό που έκαναν τα παιδιά, απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ καλή στην περιφέρεια. Πήραμε μια νίκη που σημαίνει πολλά για τα 100 χρόνια της ομάδας. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να χαρούμε και το πρόγραμμα είναι καταιγιστικό, όμως όλα τα μπορούμε με τον κόσμο στο πλευρό μας. Είμαστε ...κλειδωμένοι στο πρόγραμμα μας και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Κάθε 3 μέρες πρέπει να παίζουμε ένα ντέρμπι, αλλά όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, τόσο μέγαλύτερο και το κίνητρο.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες συζητάμε για την διαδικασία της Ευρώπης. Ακόμη και τα παιχνίδια με την μούρλια ήταν πολύ απαιτητικά, έχουμε το πλάνο μας και παραμένουμε συγκεντρωμένοι."

Για τον Μπέβερλι:

"Είναι ξεχωριστή προσωπικότητα ο Πατ. Έπρπε να τον διαχειριστούμε και να βρούμε πως θα μπολιαστεί με την ομάδα. Η δουλειά του προπονητή είναι να βρούμε πως θα πάρει τα στοιχεία από κάθε παίκτη."