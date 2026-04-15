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Ο Ομορούγι αποσύρεται στον πάγκο με εμφανή δυσφορία μετά από άσχημη πτώση στο παρκέ (vid)

Μπάσκετ
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Πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ με τον Ομορούγι να αποχωρεί με τραυματισμό από το παρκέ

 

Ο Ομορούγι αποσύρεται στον πάγκο με εμφανή δυσφορία μετά από άσχημη πτώση στο παρκέ (vid)