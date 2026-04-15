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Επιβλητικό «στοπ» του Μπέβερλι στον Χαρέλ, ευστοχεί σε δίποντο ο Ταϊρί για το +15 του «Δικεφάλου» (vid)

Μπάσκετ
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Εντυπωσιακό το στοπ από τον Αμερικανό παίκτη του ΠΑΟΚ

 

Επιβλητικό «στοπ» του Μπέβερλι στον Χαρέλ, ευστοχεί σε δίποντο ο Ταϊρί για το +15 του «Δικεφάλου» (vid)