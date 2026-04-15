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Αποτυχημένο το challenge του Μίλιτσιτς ζητώντας επιθετικό φάουλ του Ομορούγι στον Μήτρου-Λονγκ (vid)

Μπάσκετ
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Δεν απέδωσε το challenge του πάγκου του Άρη στη φάση με το αμυντικό φάουλ πάνω στον Ομορούγι

 

Αποτυχημένο το challenge του Μίλιτσιτς ζητώντας επιθετικό φάουλ του Ομορούγι στον Μήτρου-Λονγκ (vid)