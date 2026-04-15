MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

ΠΑΟΚ - Άρης | Ο Ταϊρί χώνεται ανάμεσα στους «Κιτρινόμαυρους» για να... κρυφακούσει (vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ένα ...ιδιαίτερο σκηνικό έλαβε χώρα στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, με τους παίκτες του Άρη να έχουν δίπλα τους έναν "κατάσκοπο" των ασπρόμαυρων

 

ΠΑΟΚ - Άρης | Ο Ταϊρί χώνεται ανάμεσα στους «Κιτρινόμαυρους» για να... κρυφακούσει (vid)