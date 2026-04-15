ΠΑΟΚ - Άρης | Ο Ταϊρί χώνεται ανάμεσα στους «Κιτρινόμαυρους» για να... κρυφακούσει (vid)

Ένα ...ιδιαίτερο σκηνικό έλαβε χώρα στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, με τους παίκτες του Άρη να έχουν δίπλα τους έναν "κατάσκοπο" των ασπρόμαυρων