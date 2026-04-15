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ΠΑΟΚ - Άρης: Όμορφη ατμόσφαιρα στο κατάμεστο «Παλατάκι» για το μεγάλο ντέρμπι (vid)

Μπάσκετ
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Εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα στο Κλειστό της Πυλαίας για το ΠΑΟΚ - Άρης, με πάνω από 7.5 χιλ. φίλους του Δικεφάλου να δίνουν τον παλμό.

 

ΠΑΟΚ - Άρης: Όμορφη ατμόσφαιρα στο κατάμεστο «Παλατάκι» για το μεγάλο ντέρμπι (vid)