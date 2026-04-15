Πανόραμα GBL: Πάτ-ησε τετράδα ο ΠΑΟΚ, απομακρύνεται το πλεονέκτημα έδρας για τον Άρη

Με το κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης σε εξ αναβολής παιχνίδι ολοκληρώθηκε η 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL και τον ΠΑΟΚ να επικρατεί του Άρη (88-77).

Ο Δικέφαλος ήταν ο νικητής του εξ αναβολής ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (88-77), φτάνοντας τις 15 νίκες και... αγκαλιάζοντας επί της ουσίας την 4άδα και το πλεονέκτημα έδρας.

Αντίθετα, οι «κιτρινόμαυροι» έπεσαν στις 8 ήττες και όπως όλα δείχνουν θα μονομαχήσουν με το Περιστέρι για την 5η θέση.

Βαθμολογία (Ν-Η)

Ολυμπιακός 42 (21-0) Παναθηναϊκός 41 (18-5) ΑΕΚ 37 (15-7) ΠΑΟΚ 37 (15-7) Περιστέρι 35 (13-9)* Άρης 34 (13-8)* Μύκονος 30 (8-14) Ηρακλής 30 (8-14) Κολοσσός 29 (7-15) Προμηθέας 29 (7-15) Καρδίτσα 28 (6-16) Πανιώνιος 28 (6-16) Μαρούσι 27 (5-17)

*Εκκρεμεί το εξ αναβολής ματς Περιστέρι - Άρης (22/4)

Η επόμενη (25η) αγωνιστική

Σάββατο 18/4

16:00 Μαρούσι - Κολοσσός

16:00 Μύκονος - Περιστέρι

18:15 Καρδίτσα - Προμηθέας

18:15 Ηρακλής - ΠΑOΚ

Κυριακή 19/4

13:00 Ολυμπιακός - Άρης

16:00 Πανιώνιος - ΑΕΚ