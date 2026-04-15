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Πανόραμα GBL: Πάτ-ησε τετράδα ο ΠΑΟΚ, απομακρύνεται το πλεονέκτημα έδρας για τον Άρη

Μπάσκετ
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Με το κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης σε εξ αναβολής παιχνίδι ολοκληρώθηκε η 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL και τον ΠΑΟΚ να επικρατεί του Άρη (88-77).

Ο Δικέφαλος ήταν ο νικητής του εξ αναβολής ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (88-77), φτάνοντας τις 15 νίκες και... αγκαλιάζοντας επί της ουσίας την 4άδα και το πλεονέκτημα έδρας.

Αντίθετα, οι «κιτρινόμαυροι» έπεσαν στις 8 ήττες και όπως όλα δείχνουν θα μονομαχήσουν με το Περιστέρι για την 5η θέση.

Βαθμολογία (Ν-Η)

  1. Ολυμπιακός 42 (21-0)
  2. Παναθηναϊκός 41 (18-5)
  3. ΑΕΚ 37 (15-7)
  4. ΠΑΟΚ 37 (15-7)
  5. Περιστέρι 35 (13-9)*
  6. Άρης 34 (13-8)*
  7. Μύκονος 30 (8-14)
  8. Ηρακλής 30 (8-14)
  9. Κολοσσός 29 (7-15)
  10. Προμηθέας 29 (7-15)
  11. Καρδίτσα 28 (6-16)
  12. Πανιώνιος 28 (6-16)
  13. Μαρούσι 27 (5-17)

*Εκκρεμεί το εξ αναβολής ματς Περιστέρι - Άρης (22/4)

Η επόμενη (25η) αγωνιστική

Σάββατο 18/4
16:00 Μαρούσι - Κολοσσός
16:00 Μύκονος - Περιστέρι
18:15 Καρδίτσα - Προμηθέας
18:15 Ηρακλής - ΠΑOΚ

Κυριακή 19/4
13:00 Ολυμπιακός - Άρης
16:00 Πανιώνιος - ΑΕΚ

Πανόραμα GBL: Πάτ-ησε τετράδα ο ΠΑΟΚ, απομακρύνεται το πλεονέκτημα έδρας για τον Άρη