Πανόραμα GBL: Πάτ-ησε τετράδα ο ΠΑΟΚ, απομακρύνεται το πλεονέκτημα έδρας για τον Άρη

Ο Δικέφαλος ήταν ο νικητής του εξ αναβολής ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (88-77), φτάνοντας τις 15 νίκες και... αγκαλιάζοντας επί της ουσίας την 4άδα και το πλεονέκτημα έδρας.
Αντίθετα, οι «κιτρινόμαυροι» έπεσαν στις 8 ήττες και όπως όλα δείχνουν θα μονομαχήσουν με το Περιστέρι για την 5η θέση.
Βαθμολογία (Ν-Η)
- Ολυμπιακός 42 (21-0)
- Παναθηναϊκός 41 (18-5)
- ΑΕΚ 37 (15-7)
- ΠΑΟΚ 37 (15-7)
- Περιστέρι 35 (13-9)*
- Άρης 34 (13-8)*
- Μύκονος 30 (8-14)
- Ηρακλής 30 (8-14)
- Κολοσσός 29 (7-15)
- Προμηθέας 29 (7-15)
- Καρδίτσα 28 (6-16)
- Πανιώνιος 28 (6-16)
- Μαρούσι 27 (5-17)
*Εκκρεμεί το εξ αναβολής ματς Περιστέρι - Άρης (22/4)
Η επόμενη (25η) αγωνιστική
Σάββατο 18/4
16:00 Μαρούσι - Κολοσσός
16:00 Μύκονος - Περιστέρι
18:15 Καρδίτσα - Προμηθέας
18:15 Ηρακλής - ΠΑOΚ
Κυριακή 19/4
13:00 Ολυμπιακός - Άρης
16:00 Πανιώνιος - ΑΕΚ