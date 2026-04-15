Πρόστιμο στον Αστέρα από την Euroleague και μειωμένη προσέλευση σε ένα ματς

H Εuroleague τιμώρησε τον Αστέρα με πρόστιμο 50.000 ευρώ και μειωμένη χωρητικότητα για ένα ματς, που θα εκτιθεί είτε στα play in, είτε στα πλέι οφ.

Τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι του Βελιγραδίου ανάγκασαν τη λίγκα να επιβάλει πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον Αστέρα και χωρητικότητα 80% στο επόμενο ματς, συν κάποιες θύρες που θα παραμείνουν επιπλέον κλειστές.

Αυτό θα συμβεί είτε στα play in, είτε στο πρώτο εντός έδρας ματς των πλέι οφ, αφού ο Αστέρας την τελευταία αγωνιστική αγωνίζεται εκτός έδρας κόντρα στη Ρεάλ.

Mάλιστα ο Αστέρας τιμωρήθηκε και με άλλες 10.000 ευρώ για την αναμέτρηση με την Παρί.

Παράλληλα απαγορεύτηκε και στην Παρτιζάν να έχει οπαδούς στο πλευρό της στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Μπασκόνια και της επιβλήθηκε πρόστιμο 38.000 ευρώ.