Σκαριόλο: «Σημαντικό ματς κόντρα στον Αστέρα, θα κρίνει τη θέση μας»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Ρεάλ κόντρα στον Αστέρα για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague (16/4, 21:45) στάθηκε στη σημασία του ματς για την τελική θέση των Μαδριλένων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι. Είναι το τελευταίο στην κανονική περίοδο και θα καθορίσει την τελική μας θέση για τα πλέι οφ. Είναι ήδη θετικό ότι μπήκαμε απευθείας στα πλέι οφ, είναι μια σαφής βελτίωση από την περασμένη σεζόν και τώρα, θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αυτό το τελευταίο παιχνίδι.

Το γεγονός ότι κερδίσαμε σχεδόν όλα τα εντός έδρας παιχνίδια μας δεν εγγυάται νίκη αύριο. Ο αντίπαλός μας αξίζει πολύ σεβασμό λόγω του ταλέντου του.

Θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς αύριο να βασιστούμε σε μια ισχυρή υποστήριξη από τους οπαδούς μας. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο γνωρίζουμε ότι θα έχουμε έναν μεγάλο αριθμό θορυβωδών οπαδών του Ερυθρού Αστέρα και αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνει τους οπαδούς μας ακόμη περισσότερο».