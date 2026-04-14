«Στο... ραντάρ της Παρτιζάν και ο Χόαρντ»

Η Παρτιζάν θέλει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας σεζόν και έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Τζέιλεν Χορντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα σερβικά δημοσιεύματα έφεραν τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου στο... κατώφλι του Ζοφρί Λοβέρν και του Τιμ Λουβαβού - Καμπαρό. Ωστόσο, η Παρτιζάν φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει πολλές αλλαγές το φετινό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στο Ισραήλ, η ομάδα του Χοάν Πεναρόγια έχει «κυκλώσει» και το όνομα του Τζέιλεν Χορντ.

Ο Αμερικανός παίκτης μετράει 11,9 πόντους και 7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην Euroleague και η Παρτιζάν ενδιαφέρεται να τον βάλει στις τάξεις της για να δυναμώσει στη θέση «4».