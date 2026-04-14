«Στο... ραντάρ της Παρτιζάν και ο Χόαρντ»

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα σερβικά δημοσιεύματα έφεραν τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου στο... κατώφλι του Ζοφρί Λοβέρν και του Τιμ Λουβαβού - Καμπαρό. Ωστόσο, η Παρτιζάν φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει πολλές αλλαγές το φετινό καλοκαίρι.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στο Ισραήλ, η ομάδα του Χοάν Πεναρόγια έχει «κυκλώσει» και το όνομα του Τζέιλεν Χορντ.
Ο Αμερικανός παίκτης μετράει 11,9 πόντους και 7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην Euroleague και η Παρτιζάν ενδιαφέρεται να τον βάλει στις τάξεις της για να δυναμώσει στη θέση «4».