Με τον Παναθηναϊκό το Next Gen του Final Four!

Ο Παναθηναϊκός θα είναι «παρών» στο Adidas Next Gen της Αθήνας.

H Euroleague ανακοίνωσε τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά των συλλόγων κάτω των 18 ετών, με το «τριφύλλι» δίνει το «παρών».

Μαζί του θα είναι οι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ερυθρός Αστέρας, Ζαλγκίρις, Τσεντεβίτα και οι νικήτρια του NextGen Belgrade (INSEP) και η Next Generation Team 3SSB.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί φέτος στην Αθήνα στο περιθώριο του Final Four της Εuroleague.

Αναλυτικά οι ομάδες: