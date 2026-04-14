Γιανάι: «Δεν θέλω Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Ρεάλ στα πλέι οφ»

Ο Οφέρ Γιανάι σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στους πιθανούς αντιπάλους της Χάποελ Τελ Αβίβ στα πλέι οφ της Euroleague κι ανέφερε ποιους 3 δεν θα ήθελε.

Η ισραηλινή ομάδα έχει ήδη πάρει την πρόκριση για τα πλέι οφ και περιμένει να δει τον αντίπαλό της, με τον ισχυρό άντρα της Χάποελ Τελ Αβίβ να αναφέρει πως δεν θέλει να συναντήσει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Ρεάλ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «ONE Podcasts»:

«Τρεις ομάδες δε θα ήθελα στα πλέι οφ γιατί δεν ματσάρουμε καλά μαζί τους: Τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ευτυχώς δε γίνεται να τύχουμε με Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης, ίσως με Παναθηναϊκό, αλλά είναι λίγες οι πιθανότητες».